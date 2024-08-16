В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

В зоне проведения операции ВСУ на территории российской федерации осталось около 150 граждан рф, преимущественно это люди пожилого возраста. Там Украина уже развернула хабы, куда завозится гумпомощь. На фоне усиленных обстрелов на Сумщине не прекращается эвакуация из приграничных общин - сейчас выехало более 60% населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и начальника Сумской ОВА Владимира Артюха.

На территории, где проводится оборонительная операция ВСУ ... остались граждане России. Это, как правило, люди 60+, пожилые люди. На данный момент мы уже установили 150 таких лиц в некоторых населенных пунктах - заявил Клименко.

По его словам, основная задача сейчас - провести гуманитарную миссию, чтобы люди там получили самое необходимое - продукты питания, питьевую воду и лекарства первой необходимости.

Сейчас разработан соответствующий алгоритм гуманитарного реагирования. Когда Вооруженные Силы заходят в населенные пункты, они, прежде всего, выясняют, сколько человек там находится, что это за люди, и какие потребности у них существуют. Уже развернуты хабы, куда властями завозится помощь в соответствии со сформированным запросом от военных. Она передается нашим силам обороны для дальнейшей раздачи - указал министр.

Начальник Сумской ОВА отметил, что на участке границы, где Вооруженные Силы отбросили врага вглубь России и бои были оттянуты от территории Сумщины, применение систем РСЗО, артиллерии, минометов значительно уменьшилось. Однако теперь враг компенсирует невозможность применения этих видов оружия авиационными ударами, в частности, КАБами. Остальная линия столкновения - громады Шосткинского, Конотопского, Ахтырского районов - также остается под интенсивными обстрелами.

По его словам, только с 6 августа погибли 4 жителей области, 16 - получили ранения. При этом 90% потерь имеем именно в результате применения авиабомб.

Поэтому на Сумщине не прекращается эвакуация из приграничных громад. Сейчас количество людей, которые приняли решение выезжать из опасной зоны, значительно возросло. Из приграничья уже эвакуировано более 60% населения.

Благодаря тому, что эвакуацию на Сумщине начали проводить заранее, нам удалось сохранить жизнь более 20 тысячам людей, которые вовремя выехали из приграничных громад. Прежде всего, эвакуируем людей в глубь нашей области, также помощь оказывают и другие регионы Украины. Кроме того, вместе с международными организациями и донорами также работаем над построением модульного жилья для переселенцев у нас в области - сообщил Владимир Артюх.

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