В субботу графики света будут действовать весь день: когда ограничений будет больше всего

В субботу, 13 июля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

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Отмечается, что в пиковые часы объем отключений может быть больше - будут выключать сразу несколько очередей пользователей.

13 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В остальные часы будет задействовано три очереди - заявили в "Укрэнерго".

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