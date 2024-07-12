В субботу графики света будут действовать весь день: когда ограничений будет больше всего
Киев • УНН
В субботу, 13 июля, стабилизационные отключения будут происходить в течение дня во всех регионах Украины, с большими отключениями в часы пик, когда из-за высокого потребления электроэнергии одновременно будут отключаться несколько очередей пользователей.
В субботу, 13 июля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".
Детали
Отмечается, что в пиковые часы объем отключений может быть больше - будут выключать сразу несколько очередей пользователей.
13 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В остальные часы будет задействовано три очереди
Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме11 июля 2024, 12:02 • 21145 просмотров