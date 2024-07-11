Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме

В связи с аномальной жарой в Европе, в частности в Украине, сегодня днем в энергосистеме страны прогнозируется особый дефицит. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Сегодня в Украине и Европе аномальная жара. Погодные условия дают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца. По информации от Укрэнерго особый дефицит ожидается с 16:00 до 23:00 - говорится в заметке.

Энергетики предупредили, что в связи с этим во многих городах могут применяться отключения света в светло-серых зонах графиков.

Графики отключений света по областям углубленно проверят на фоне жалоб - Госэнергонадзор

Для города Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области это означает, что отключение света будет происходить также и в светло-серых зонах графиков - отмечают в ДТЭК.

Также в компании подчеркнули - если светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика.

Напомним

В Украине 12-го июля предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +42 градусов в южных регионах. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что постепенное ослабление жары вероятно с 20 июля.