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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме

Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 12:02  •  4911 просмотра

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Из-за аномальной жары в Европе, в частности в Украине, сегодня днем ожидается особый дефицит электроэнергии в энергосистеме страны, что потенциально может привести к отключению электроэнергии во многих городах.

В связи с аномальной жарой в Европе, в частности в Украине, сегодня днем в энергосистеме страны прогнозируется особый дефицит. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Сегодня в Украине и Европе аномальная жара. Погодные условия дают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца. По информации от Укрэнерго особый дефицит ожидается с 16:00 до 23:00

- говорится в заметке. 

Энергетики предупредили, что в связи с этим во многих городах могут применяться отключения света в светло-серых зонах графиков.

Графики отключений света по областям углубленно проверят на фоне жалоб - Госэнергонадзор11 июля 2024, 10:30 • 13904 просмотра

Для города Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области это означает, что отключение света будет происходить также и в светло-серых зонах графиков 

- отмечают в ДТЭК.

Также в компании подчеркнули - если светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика.

Напомним

В Украине 12-го июля предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +42 градусов в южных регионах. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что постепенное ослабление жары вероятно с 20 июля.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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