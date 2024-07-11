Аномальная жара в Украине и Европе: в ДТЭК предупредили об особом дефиците в энергосистеме
Киев • УНН
Из-за аномальной жары в Европе, в частности в Украине, сегодня днем ожидается особый дефицит электроэнергии в энергосистеме страны, что потенциально может привести к отключению электроэнергии во многих городах.
В связи с аномальной жарой в Европе, в частности в Украине, сегодня днем в энергосистеме страны прогнозируется особый дефицит. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Сегодня в Украине и Европе аномальная жара. Погодные условия дают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца. По информации от Укрэнерго особый дефицит ожидается с 16:00 до 23:00
Энергетики предупредили, что в связи с этим во многих городах могут применяться отключения света в светло-серых зонах графиков.
Графики отключений света по областям углубленно проверят на фоне жалоб - Госэнергонадзор11 июля 2024, 10:30 • 13904 просмотра
Для города Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области это означает, что отключение света будет происходить также и в светло-серых зонах графиков
Также в компании подчеркнули - если светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика.
Напомним
В Украине 12-го июля предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +42 градусов в южных регионах. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что постепенное ослабление жары вероятно с 20 июля.