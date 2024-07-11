Графики отключений света по областям углубленно проверят на фоне жалоб - Госэнергонадзор
Киев • УНН
Украина проведет углубленную проверку применения графиков отключений электроэнергии в нескольких регионах из-за жалоб.
В Украине проведут углубленную проверку применения графиков отключений в областях, сообщил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, заявление которого приводят в ведомстве, пишет УНН.
Госэнергонадзор держит на постоянном контроле вопрос применения графиков почасовых отключений. Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан относительно несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии
Он отметил, что сейчас Днепропетровщина - в лидерах по количеству жалоб. Очевидно углубленная проверка начнется именно с этой области, после чего состоится еще в 5-6 регионах, отметили в Госэнергонадзоре.
Глава ведомства отметил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.
"В то же время, есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избежанию", - сообщил он.
Аномальная жара привела к увеличению графиков отключений - Укрэнерго11 июля 2024, 07:23 • 20622 просмотра