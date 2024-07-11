В Украине и Европе аномальная жара, из-за чего растет потребление электроэнергии. Графики отключений света действуют все сутки, преимущественно - в три очереди, что больше, чем накануне, а с 16 часов их станет больше, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, 11 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в остальные часы - три очереди", - сообщили в Укрэнерго.

Как указано, причина - значительный рост потребления из-за аномальной жары в Украине и Европе на фоне существующего существенного дефицита энергии в системе, который является следствием российских террористических нападений на украинскую энергетику.

"Температура по стране превышает +30 С. По прогнозу диспетчерского центра "Укрэнерго", сегодня на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный вчерашний показатель", - отметили в компании.

Аварийная помощь

"Вчера с 19:00 до 23:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии", - говорится в сообщении.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 28 487 МВт-ч, с максимальной мощностью 1444 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

На утро остаются обесточенными 510 населенных пунктов.

Из-за непогоды: есть обесточивания в Сумской области. Из-за боевых действий: есть обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам: обесточивались потребители в Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.