В столице объявили предупреждение из-за густого тумана: и уровень опасности

В ближайший час и в течение первой половины дня 2 декабря в Киеве ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

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По информации, синоптики объявили и уровень опасности, желтый.

Пониженная видимость может вызвать затруднения дорожного движения. Водителям рекомендуется соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам быть особенно внимательными на дорогах.

Подробные прогнозы и обновления доступны на официальных ресурсах.

Желтый уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве и части области