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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице объявили предупреждение из-за густого тумана: и уровень опасности

В столице объявили предупреждение из-за густого тумана: и уровень опасности

Киев  •  УНН

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В Киеве 2 декабря ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Синоптики объявили желтый уровень опасности и призывают водителей быть осторожными на дорогах.

В ближайший час и в течение первой половины дня 2 декабря в Киеве ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

детали

По информации, синоптики объявили и уровень опасности, желтый. 

Пониженная видимость может вызвать затруднения дорожного движения. Водителям рекомендуется соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам быть особенно внимательными на дорогах. 

Подробные прогнозы и обновления доступны на официальных ресурсах.

Желтый уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве и части области25 нояб. 2024, 16:03 • 22208 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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