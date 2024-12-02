В столице объявили предупреждение из-за густого тумана: и уровень опасности
Киев • УНН
В Киеве 2 декабря ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Синоптики объявили желтый уровень опасности и призывают водителей быть осторожными на дорогах.
В ближайший час и в течение первой половины дня 2 декабря в Киеве ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
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По информации, синоптики объявили и уровень опасности, желтый.
Пониженная видимость может вызвать затруднения дорожного движения. Водителям рекомендуется соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам быть особенно внимательными на дорогах.
Подробные прогнозы и обновления доступны на официальных ресурсах.
Желтый уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве и части области25 нояб. 2024, 16:03 • 22208 просмотров