Желтый уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве и части области
Киев • УНН
В Киеве и части области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного тумана с видимостью 200-500 м. Ухудшение погодных условий продлится до утра 26 ноября.
На вечер, ночь и завтрашнее утро прогнозируется ограничение видимости на дорогах из-за сильного тумана. Об этом сообщило ГСЧС, пишет УНН.
В ближайшее время в Киеве, а также на юге и востоке области, ожидается туман
Уточняется, что ухудшение погодных условий продлится до конца суток, ночью и утром 26 ноября.
При этом прогнозируемая видимость на дорогах будет составлять 200-500 м, что соответствует I уровню опасности (желтому). Водителей призывают быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним
В Украине 25 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, кроме Карпат. На западе и севере возможна гололедица, температура от -7° ночью до +7° днем.