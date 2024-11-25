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Желтый уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве и части области

Желтый уровень опасности: водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве и части области

Киев  •  УНН

 • 7456 просмотра

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В Киеве и части области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного тумана с видимостью 200-500 м. Ухудшение погодных условий продлится до утра 26 ноября.

На вечер, ночь и завтрашнее утро прогнозируется ограничение видимости на дорогах из-за сильного тумана. Об этом сообщило ГСЧС, пишет УНН.

В ближайшее время в Киеве, а также на юге и востоке области, ожидается туман

- сообщили чрезвычайники.

Уточняется, что ухудшение погодных условий продлится до конца суток, ночью и утром 26 ноября.

При этом прогнозируемая видимость на дорогах будет составлять 200-500 м, что соответствует I уровню опасности (желтому). Водителей призывают быть особенно осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним

В Украине 25 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, кроме Карпат. На западе и севере возможна гололедица, температура от -7° ночью до +7° днем.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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