В столице нетрезвый водитель въехал в автомобиль военного, травмировав его и свою пассажирку

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В Киеве водитель Audi A5, который был пьян, во время комендантского часа врезался в припаркованный Mitsubishi L200 и сбил военнослужащего. В результате ДТП пострадали военный и пассажирка Audi.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении нетрезвому водителю, который вчера, 3 ноября, во время комендантского часа въехал в автомобиль военного, травмировав его и свою пассажирку. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Согласно материалам следствия, водитель автомобиля «Audi А5», в период действия комендантского часа, двигался по проспекту Берестейскому в Киеве. В это время впереди на проезжей части стоял военный автомобиль «Mitsubishi L200», рядом с ним - военнослужащий Вооруженных сил Украины. Водитель автомобиля «Audi А5» заблаговременно не увидел «Mitsubishi L200» в своей полосе, совершил с ним столкновение и совершил наезд на военнослужащего, который находился возле машины

- сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что в результате ДТП военнослужащий и пассажирка автомобиля «Audi А5» с многочисленными травмами были госпитализированы в больницу. 

Прибор «Драгер» зафиксировал у водителя «Audi» 2,4 промилле алкоголя. Его задержали и сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Напомним,

Из-за ДТП в Голосеевском районе Киева, где автобус врезался в припаркованные Niva и Mitsubishi, в результате чего погиб пассажир, а четверо человек, включая водителей, получили тяжелые травмы и госпитализированы, начато уголовное производство.

На Волыни в ДТП погиб младенец27 октября 2024, 13:59 • 26211 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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