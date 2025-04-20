В столице Крещатик частично перекроют почти на неделю

В Киеве на Крещатике движение транспорта ограничат почти на неделю из-за ремонта дорожного покрытия. Водителей просят заранее планировать маршруты. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

С 21 по 26 апреля на Крещатике будет временно ограничиваться движение транспорта в направлении от Европейской площади до бульв. Тараса Шевченко - говорится в сообщении.

По данным администрации, специалисты "Киевавтодора" будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия.

Ограничения будут действовать:

21, 22, 23 и 25 апреля с 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 и 26 апреля с 8:00 до 17:00.

В КГГА посоветовали учитывать ограничения при планировании маршрута.

В маршрутках Киева можно будет платить карточкой: петицию поддержали