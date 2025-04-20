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В столице Крещатик частично перекроют почти на неделю

Киев • УНН

 • 614 просмотра

В Киеве с 21 по 26 апреля частично ограничат движение транспорта по Крещатику в направлении от Европейской площади. Это связано с текущим ремонтом дорожного покрытия, ограничения будут действовать в ночные и дневные часы.

В столице Крещатик частично перекроют почти на неделю

В Киеве на Крещатике движение транспорта ограничат почти на неделю из-за ремонта дорожного покрытия. Водителей просят заранее планировать маршруты. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

С 21 по 26 апреля на Крещатике будет временно ограничиваться движение транспорта в направлении от Европейской площади до бульв. Тараса Шевченко

- говорится в сообщении.

По данным администрации, специалисты "Киевавтодора" будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия.

Ограничения будут действовать:

  • 21, 22, 23 и 25 апреля с 22:00 до 6:00;
    • 22, 23, 24 и 26 апреля с 8:00 до 17:00.

      В КГГА посоветовали учитывать ограничения при планировании маршрута.

      В маршрутках Киева можно будет платить карточкой: петицию поддержали16.04.25, 14:04 • 7902 просмотра

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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