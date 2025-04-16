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В маршрутках Киева можно будет платить карточкой: петицию поддержали

Киев • УНН

 • 5594 просмотра

Власти Киева одобрили петицию о введении безналичной оплаты в частных маршрутках. Оплачивать можно будет банковскими картами и через сервис "Киев Цифровой".

В маршрутках Киева можно будет платить карточкой: петицию поддержали

Одобрена петиция, предусматривающая введение безналичной оплаты проезда в маршрутках частных перевозчиков Киева. Об этом говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко, передает УНН.

Детали

Власти столицы Украины рассмотрели электронную петицию №13388 о введении маршрутах частных перевозчиков оплаты проезда без наличных.

О чем отмечала петиция:

  • во многих городах Украины частные перевозчики уже ввели безналичную оплату проезда на своих маршрутах;
    • в маршрутках смогут принимать к оплате банковские карты, а также проездные документы и карты сервиса "Киев Цифровой".

      Учитывая, что вопрос, затронутый в инициированной Вами электронной петиции № 13388 "Введение безналичной оплаты проезда на маршрутах частных перевозчиков", будет способствовать улучшению качества пассажирских перевозок, улучшению качества предоставления транспортных услуг (..) в дальнейшем будут приниматься меры в пределах определенных полномочий в соответствии с разделом VI Положения.

      - ответил Киевский городской голова.

      О чем еще говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко:

      • В письме-ответе указано, что в столице Украины, распоряжением 27.04.2018 № 706, создана автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности (далее АСОП)
        • также утвержден порядок ее функционирования (22.10.2018 № 1887).

          Распорядителем системы АСОП является Департамент информационно-коммуникационных технологий исполнительного органа КГГА. Оператором АСОП - коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр".

          - сообщает Кличко.

          Электронная оплата в столичных маршрутках: КГВА начинает работу над решением08.04.25, 11:12 • 11095 просмотров

          По состоянию на сегодня, в рамках действующего законодательства Украины, система АСОП технически и технологически готова к присоединению всех перевозчиков независимо от форм собственности

          - говорится в ответе.

          Отдельно указывается, что распоряжением Киевской городской военной администрации от 30.12.2022 № 842, срок опытной эксплуатации АСОП продлен на период действия военного положения и девять месяцев со дня его прекращения или отмены.

          Напомним

          Петиция с требованием поднять зарплаты украинским учителям до 1000–1500 долларов набрала необходимое количество голосов. Теперь Кабмин должен рассмотреть обращение в течение десяти дней.

          Суд приостановил решение Киеврады о расширении полномочий Кличко - КГВА11.04.25, 14:23 • 5912 просмотров

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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