В маршрутках Киева можно будет платить карточкой: петицию поддержали

Одобрена петиция, предусматривающая введение безналичной оплаты проезда в маршрутках частных перевозчиков Киева. Об этом говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко, передает УНН.

Власти столицы Украины рассмотрели электронную петицию №13388 о введении маршрутах частных перевозчиков оплаты проезда без наличных.

О чем отмечала петиция:

Учитывая, что вопрос, затронутый в инициированной Вами электронной петиции № 13388 "Введение безналичной оплаты проезда на маршрутах частных перевозчиков", будет способствовать улучшению качества пассажирских перевозок, улучшению качества предоставления транспортных услуг (..) в дальнейшем будут приниматься меры в пределах определенных полномочий в соответствии с разделом VI Положения.

О чем еще говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко:

Электронная оплата в столичных маршрутках: КГВА начинает работу над решением

По состоянию на сегодня, в рамках действующего законодательства Украины, система АСОП технически и технологически готова к присоединению всех перевозчиков независимо от форм собственности