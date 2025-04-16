У маршрутках Києва можна буде платити карткою: петицію підтримали
Київ • УНН
Влада Києва схвалила петицію про запровадження безготівкової оплати в приватних маршрутках. Оплачувати можна буде банківськими картками та через сервіс "Київ Цифровий".
Схвалено петицію, яка передбачає запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках приватних перевізників Києва. Про це ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка, передає УНН.
Деталі
Влада столиці України розглянула електронну петицію №13388 щодо запровадження маршрутах приватних перевізників оплати проїзду без готівки.
Про що зазначала петиція:
- в багатьох містах України приватні перевізники вже запровадили безготівкову оплату проїзду на своїх маршрутах;
- в маршрутках зможуть приймати до сплати банківські картки, а також проїзні документи та картки сервісу "Київ Ціфровий".
Зважаючи що питання, порушене в ініційованій Вами електронній петиції № 13388 "Введення безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників", сприятиме покращенню якості пасажирських перевезень, поліпшенню якості надання транспортних послуг (..) надалі вживатимуться заходи в межах визначених повноважень відповідно до розділу VI Положення.
Про що ще ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличко:
- У листі-відповіді вказано, що у столиці України, розпорядженням 27.04.2018 № 706, створено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності (далі АСОП);
- Також затверджено порядок її функціонування (22.10.2018 № 1887).
Розпорядником системи АСОП є Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу КМДА. Оператором АСОП - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"
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Станом на сьогодні, в рамках чинного законодавства України, система АСОП технічно та технологічно готова до приєднання всіх перевізників незалежно від форм власності
Окремо зазначається, що розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 30.12.2022 № 842, строк дослідної експлуатації АСОП продовжено на період дії воєнного стану та дев’ять місяців із дня його припинення чи скасування.
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