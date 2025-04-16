У маршрутках Києва можна буде платити карткою: петицію підтримали

Схвалено петицію, яка передбачає запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках приватних перевізників Києва. Про це ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка, передає УНН.

Влада столиці України розглянула електронну петицію №13388 щодо запровадження маршрутах приватних перевізників оплати проїзду без готівки.

Про що зазначала петиція:

Зважаючи що питання, порушене в ініційованій Вами електронній петиції № 13388 "Введення безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників", сприятиме покращенню якості пасажирських перевезень, поліпшенню якості надання транспортних послуг (..) надалі вживатимуться заходи в межах визначених повноважень відповідно до розділу VI Положення.

Про що ще ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличко:

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