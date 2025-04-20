У столиці Хрещатик частково перекриють майже на тиждень

В Києві на Хрещатику рух транспорту обмежать майже на тиждень через ремонт дорожнього покриття. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка - йдеться у повідомленні.

За даними адміністрації, фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття.

Обмеження діятимуть:

21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.

У КМДА порадили враховувати обмеження під час планування маршруту.

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