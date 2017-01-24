В.Степаненко получил премию им. М.Рыльского за перевод поэмы "Эротокрит"

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Киев • УНН

 • 11235 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Премию Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского за 2016 г. сегодня присудили Василию Степаненко за перевод с греческого на украинский язык поэмы Вицендзоса Корнароса "Эротокрит". Победителя определили на заседании Комитета по присуждению Премии Кабмина им. М.Рыльского, передает корреспондент УНН.

Всего на соискание премии было подано восемь художественных произведений от пяти авторов, среди которых Божена Антоняк (перевод с польского языка романа Тадеуша Конвицкого "Маленький Апокалипсис", романов Тадеуша Доленги-Мостовича "Знахарь" и "Профессор Вильчур"), Анастасия Марченко (перевод с английского языка сказки Марджери Уильямс "Вельветовый кролик, или Как оживают игрушки" и перевод с французского языка романа Тимо де Фомбеля "Тоби Лолнесс. Книга первая. На волосок от гибели"), Зоя Борисюк (перевод с французского языка книги эссе Шарля Данцига "Зачем читать"), Лео Бутнар (перевод с украинского языка на румынский антологии "Украинский авангард". В антологию вошли произведения 40 украинских поэтов).

Однако, по результатам голосования комитета, победу одержал Василий Степаненко за перевод с греческого языка поэмы Вицендзоса Корнароса "Эротокрит" - первого классического произведения на новогреческом языке, которое появилось в эпоху венецианского владычества в середине 17 века.

"У нас не так много специалистов с греческого и когда люди работают над донесением украинскому читателю произведений литературы, которая объективно интересная, где было несколько крупных фигур, я имею в виду новогреческую литературу... тем более когда речь идет о стране, откровенно говоря, с которой у нас все не так хорошо. Греция никогда не принадлежала к наиболее проукраинским странам Европы. Поэтому установление контактов очевидно является очень важным. Это имеет не только литературную, но и определенную общественную миссию", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.

Он также отметил, что очень важно поддерживать и переводы с украинского на языках Европейского Союза.

"И в этом смысле Лео Бутнар сделал очень большую работу, которая является достойной отметки. Остальные переводы тоже были вполне достойными претендентами с хорошим заделом", - добавил М.Стриха.

На заседании комитета также напомнили, что премия присуждается в размере 10 тыс. гривен ко дню рождения Максима Рыльского - 19 марта. Звание лауреата Премии присваивается исключительно одному из номинантов, а один человек не может стать лауреатом премии дважды. Также премия не присуждается посмертно.

Напомним, правительство одобрило постановление о присуждении премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества 2015 года.

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