В.Степаненко получил премию им. М.Рыльского за перевод поэмы "Эротокрит"

Всего на соискание премии было подано восемь художественных произведений от пяти авторов, среди которых Божена Антоняк (перевод с польского языка романа Тадеуша Конвицкого "Маленький Апокалипсис", романов Тадеуша Доленги-Мостовича "Знахарь" и "Профессор Вильчур"), Анастасия Марченко (перевод с английского языка сказки Марджери Уильямс "Вельветовый кролик, или Как оживают игрушки" и перевод с французского языка романа Тимо де Фомбеля "Тоби Лолнесс. Книга первая. На волосок от гибели"), Зоя Борисюк (перевод с французского языка книги эссе Шарля Данцига "Зачем читать"), Лео Бутнар (перевод с украинского языка на румынский антологии "Украинский авангард". В антологию вошли произведения 40 украинских поэтов).

Однако, по результатам голосования комитета, победу одержал Василий Степаненко за перевод с греческого языка поэмы Вицендзоса Корнароса "Эротокрит" - первого классического произведения на новогреческом языке, которое появилось в эпоху венецианского владычества в середине 17 века.

"У нас не так много специалистов с греческого и когда люди работают над донесением украинскому читателю произведений литературы, которая объективно интересная, где было несколько крупных фигур, я имею в виду новогреческую литературу... тем более когда речь идет о стране, откровенно говоря, с которой у нас все не так хорошо. Греция никогда не принадлежала к наиболее проукраинским странам Европы. Поэтому установление контактов очевидно является очень важным. Это имеет не только литературную, но и определенную общественную миссию", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.

Он также отметил, что очень важно поддерживать и переводы с украинского на языках Европейского Союза.

"И в этом смысле Лео Бутнар сделал очень большую работу, которая является достойной отметки. Остальные переводы тоже были вполне достойными претендентами с хорошим заделом", - добавил М.Стриха.

На заседании комитета также напомнили, что премия присуждается в размере 10 тыс. гривен ко дню рождения Максима Рыльского - 19 марта. Звание лауреата Премии присваивается исключительно одному из номинантов, а один человек не может стать лауреатом премии дважды. Также премия не присуждается посмертно.

Напомним, правительство одобрило постановление о присуждении премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества 2015 года.