В.Степаненко здобув премію ім. М.Рильського за переклад поеми “Еротокрит”

Всього на здобуття премії було подано вісім художніх творів від п’яти авторів, серед яких Божена Антоняк (переклад з польської мови роману Тадеуша Конвіцького “Маленький Апокаліпсис, романів Тадеуша Доленги-Мостовича “Знахар” та “Професор Вільчур”), Анастасія Марченко (переклад з англійської мови казки Марджері Вільямс “Вельветовий кролик, або Як оживають іграшки” та переклад з французької мви роману Тімоте де Фомбеля “Тобі Лолнесс.Книга перша. На волосину від загибелі”), Зоя Борисюк (переклад з переклад з французької мови книги есеїв Шарля Данціга “Навіщо читати”), Лео Бутнар (переклад з української мови на румунську антології “Український авангард”. До антології увійшли твори 40 українських поетів).

Проте, за результатами голосування комітету, перемогу отримав Василь Степаненко за переклад з грецької мови поеми Віцендзоса Корнароса “Еротокрит” — першого класичного твору новогрецькою мовою, який з’явився в епоху венеціанського панування в середині 17 століття.

“У нас не так багато фахівців з грецької і коли люди працюють над донесенням до українського читача творів літератури, яка є об’єктивно цікава, де було кілька великих постатей, я маю на увазі новогрецьку літературу ... тим більше коли йдеться про країну, відверто кажучи, з якою у нас все не так добре. Греція ніколи не належала до найбільш проукраїнських країн Європи. Тому встановлення контактів очевидно є дуже важливим. Це має не лише літературну, а й певну суспільну місію”, — зазначив заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха.

Він також наголосив, що дуже важливо підтримувати і переклади з української мовами Європейського Союзу.

“І в цьому сенсі Лео Бутнар зробив дуже велику роботу, яка є гідною відзначення. Решта перекладів теж були цілком гідними претендентами з добрим доробком”, — додав М.Стріха.

На засіданні комітету також нагадали, що премія присуджується у розмірі 10 тисяч гривень до дня народження Максима Рильського — 19 березня. Звання лауреата Премії присвоюється винятково одному номінантові, а одна особа не може стати лауреатом премії двічі. Також премія не присуджується посмертно.

Нагадаємо, уряд схвалив постанову щодо присудження премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2015 рік.