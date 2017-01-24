В.Степаненко здобув премію ім. М.Рильського за переклад поеми “Еротокрит”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2016 рік сьогодні присудили Василю Степаненку за переклад з грецької на українську мову поеми Віцендзоса Корнароса “Еротокрит”. Переможця визначили на засіданні Комітету з присудження Премії Кабміну ім. М.Рильського, передає кореспондент УНН.
Всього на здобуття премії було подано вісім художніх творів від п’яти авторів, серед яких Божена Антоняк (переклад з польської мови роману Тадеуша Конвіцького “Маленький Апокаліпсис, романів Тадеуша Доленги-Мостовича “Знахар” та “Професор Вільчур”), Анастасія Марченко (переклад з англійської мови казки Марджері Вільямс “Вельветовий кролик, або Як оживають іграшки” та переклад з французької мви роману Тімоте де Фомбеля “Тобі Лолнесс.Книга перша. На волосину від загибелі”), Зоя Борисюк (переклад з переклад з французької мови книги есеїв Шарля Данціга “Навіщо читати”), Лео Бутнар (переклад з української мови на румунську антології “Український авангард”. До антології увійшли твори 40 українських поетів).
Проте, за результатами голосування комітету, перемогу отримав Василь Степаненко за переклад з грецької мови поеми Віцендзоса Корнароса “Еротокрит” — першого класичного твору новогрецькою мовою, який з’явився в епоху венеціанського панування в середині 17 століття.
“У нас не так багато фахівців з грецької і коли люди працюють над донесенням до українського читача творів літератури, яка є об’єктивно цікава, де було кілька великих постатей, я маю на увазі новогрецьку літературу ... тим більше коли йдеться про країну, відверто кажучи, з якою у нас все не так добре. Греція ніколи не належала до найбільш проукраїнських країн Європи. Тому встановлення контактів очевидно є дуже важливим. Це має не лише літературну, а й певну суспільну місію”, — зазначив заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха.
Він також наголосив, що дуже важливо підтримувати і переклади з української мовами Європейського Союзу.
“І в цьому сенсі Лео Бутнар зробив дуже велику роботу, яка є гідною відзначення. Решта перекладів теж були цілком гідними претендентами з добрим доробком”, — додав М.Стріха.
На засіданні комітету також нагадали, що премія присуджується у розмірі 10 тисяч гривень до дня народження Максима Рильського — 19 березня. Звання лауреата Премії присвоюється винятково одному номінантові, а одна особа не може стати лауреатом премії двічі. Також премія не присуджується посмертно.
Нагадаємо, уряд схвалив постанову щодо присудження премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2015 рік.