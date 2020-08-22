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В США осудили серийного убийцу и насильника, который десятилетия вел двойную жизнь

Киев • УНН

 • 28548 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В США к пожизненному заключению приговорили Джозефа Джеймса ДеАнджело, который совершил десятки убийств и изнасилований в 1970-1980-х годах. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

В США осудили серийного убийцу и насильника, который десятилетия вел двойную жизнь

“Бывший офицер полиции, который в течение десятилетий вел двойную жизнь, будучи в действительности серийным убийцей и насильником, известным под кличками „убийца из Золотого штата“ и „насильник из Восточного региона“, приговорен к пожизненному заключению. Он признан виновным в серии убийств и изнасилований, совершенных в 1970 — 1980-х годах”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что судья округа Сакраменто удовлетворил ходатайство прокуратуры о пожизненном заключении без возможности условно-досрочного освобождения для 74-летнего убийцы, который был пойман только в 2018 году.

“В июне, в рамках соглашения с обвинением, ДеАнджело признался в 13 убийствах и 13 изнасилованиях, совершенных в период с 1975 по 1986 годы. Это избавило его от потенциального смертного приговора”, — пишет издание.

Добавляется, что ДеАнджело, которого прокурор назвал “призраком, который десятилетиями преследовал Калифорнию”, также признался в десятках изнасилований, однако срок давности по этим преступлениям истек. По данным прокуратуры, в целом он вторгся в 120 домов в 11 округах штата Калифорния. Личность “убийцы из Золотого штата” долгое время оставалась загадкой, а его преступления оставались нераскрытыми в течение десятилетий.

Как сообщал УНН, в начале мая 2020 года прокуратура в апелляционной инстанции добилась пожизненного заключения для серийного убийцы.

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