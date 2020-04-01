Прокуратура в апелляционной инстанции добилась пожизненного заключения для серийного убийцы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховный Суд согласился с позицией прокуратуры Харьковской области и решением Харьковского апелляционного суда о назначении жителю г.. Волчанск наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества за совершение разбоя и умышленного убийства (ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч . 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова сообщила, что в период с февраля 2009 по сентябрь 2010 бывший сотрудник милиции проникал на территорию домовладения, расположенных в. Волчанск и Волчанском районе. Мужчина совершил три умышленных убийства пожилых женщин и завладел имуществом на общую сумму более 18,5 тыс. Грн.
Приговором Чугуевского городского суда Харьковской области от 10.12.2014 г.. Указанного мужчины признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, совершенное лицом, ранее совершало разбой, соединенный с проникновением в жилище, умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и лицом, ранее совершало умышленное убийство) и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.
Прокурор обжаловал этот приговор в Харьковском апелляционном суде на основании несоответствия назначенного степени тяжести преступлений с требованием назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего осужденному имущества.
Приговором коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда от 3 июня 2019 июня Апелляционный жалобу прокурора удовлетворены. Обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного. Осужденный обжаловал данный приговор в Верховном суде, не соглашаясь с мерой наказания.
Верховный Суд в полном объеме исследовав материалы уголовного дела, а также доводы поданной осужденным кассационной жалобы, оставил приговор Харьковского апелляционного суда без изменений.
Напомним, в Запорожье к пяти годам осудили мужчину за растление дочери.