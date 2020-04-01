Прокуратура в апелляционной инстанции добилась пожизненного заключения для серийного убийцы

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховный Суд согласился с позицией прокуратуры Харьковской области и решением Харьковского апелляционного суда о назначении жителю г.. Волчанск наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества за совершение разбоя и умышленного убийства (ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч . 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.