Прокуратура в апеляційній інстанції домоглася довічного ув'язнення для серійного вбивці

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Верховний Суд погодився з позицією прокуратури Харківської області та рішенням Харківського апеляційного суду щодо призначення мешканцю м. Вовчанськ покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення розбою та умисного вбивства (ч. 3 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова повідомила, що в період з лютого 2009 р. по вересень 2010 р. колишній співробітник міліції проникав на територію домоволодінь, розташованих у м. Вовчанськ та Вовчанському районі. Чоловік здійснив три умисних вбивства жінок похилого віку та заволодів майном на загальну суму понад 18,5 тис. грн.

Вироком Чугуївського міського суду Харківської області від 10.12.2014 р. вказаного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України (розбій, поєднаний з насильством, вчинений особою, яка раніше вчиняла розбій, поєднаний з проникненням до житла; умисне вбивство, вчинене з корисливого мотиву та особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Прокурор оскаржив цей вирок у Харківському апеляційному суді на підставі невідповідності призначеного ступеню тяжкості злочинів з вимогою призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного засудженому майна.

Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду від 3 червня 2019 червня апеляційну скаргу прокурора задоволено. Обвинуваченому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого. Засуджений оскаржив даний вирок у Верховному суді, не погоджуючись з мірою призначеного покарання.

Верховний Суд, у повному обсязі дослідивши матеріали кримінальної справи, а також доводи поданої засудженим касаційної скарги, залишив вирок Харківського апеляційного суду без змін.

Нагадаємо, у Запоріжжі до п'яти років засудили чоловіка за розбещування доньки.

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