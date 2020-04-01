Прокуратура в апеляційній інстанції домоглася довічного ув'язнення для серійного вбивці

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Верховний Суд погодився з позицією прокуратури Харківської області та рішенням Харківського апеляційного суду щодо призначення мешканцю м. Вовчанськ покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення розбою та умисного вбивства (ч. 3 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.