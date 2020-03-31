У Запоріжжі до п'яти років засудили чоловіка за розбещування доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який фізично та інтелектуально розбещував 15-річну доньку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Запорізькій області.
“Хортицьким районним судом міста Запоріжжя винесено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за ч.ч. 1, 2 ст. 301 КК та ч. 2 ст. 156 КК України та визнано винним у скоєні злочинів, а саме у вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього та зберіганні зображень порнографічного характеру з метою їх розповсюдження, а також, розповсюдженні зображень порнографічного характеру серед неповнолітніх”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що Запорізькою місцевою прокуратурою № 1 підтримувалось у Хортицькому районному суді міста Запоріжжя публічне обвинувачення стосовно чоловіка, який у період часу з 23 травня 2019 року здійснював фізичне та інтелектуальне розбещення 15-річної доньки, вчиняв розпусні дії щодо потерпілої, що виражалися у спілкування з потерпілою на сексуальні теми та демонстрації їй графічних зображень сексуального характеру, фотознімків власного оголеного статевого органу шляхом пересилання текстовими та графічними повідомленнями через мобільний додаток Viber.
Так, обвинуваченого за сукупністю злочинів засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Донецькій області до 14 років ув’язнення засуджено чоловіка, який розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат.