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5 марта, 18:37 • 87659 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Запорожье к пяти годам осудили мужчину за растление дочери

В Запорожье к пяти годам осудили мужчину за растление дочери

Киев  •  УНН

 • 12284 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Запорожье к 5 годам лишения свободы осудили мужчину, который физически и интеллектуально растлевал 15-летнюю дочь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Запорожской области.

"Хортицким районным судом города Запорожье вынесен обвинительный приговор в уголовном производстве по ч.ч. 1, 2 ст. 301 УК и ч. 2 ст. 156 УК Украины и признано виновным в совершении преступлений, а именно в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем и хранении изображений порнографического характера с целью их распространения, а также распространение изображений порнографического характера среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожской местной прокуратурой № 1 поддерживалось в Хортицком районном суде города Запорожье публичное обвинение в отношении мужчины, который в период с 23 мая 2019-го осуществлял физическое и интеллектуальное растление 15-летней дочери, совершал развратные действия в отношении потерпевшей, выражавшиеся в общении с потерпевшей на сексуальные темы и демонстрации ей графических изображений сексуального характера, фотоснимков собственного обнаженного полового органа путем пересылки текстовых и мультимедийных сообщений через мобильное приложение Viber.

Так, обвиняемого по совокупности преступлений приговорили к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области к 14 годам заключения приговорен мужчина, который развращал и насиловал несовершеннолетних девушек.

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