В Запорожье к пяти годам осудили мужчину за растление дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Запорожье к 5 годам лишения свободы осудили мужчину, который физически и интеллектуально растлевал 15-летнюю дочь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Запорожской области.
"Хортицким районным судом города Запорожье вынесен обвинительный приговор в уголовном производстве по ч.ч. 1, 2 ст. 301 УК и ч. 2 ст. 156 УК Украины и признано виновным в совершении преступлений, а именно в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем и хранении изображений порнографического характера с целью их распространения, а также распространение изображений порнографического характера среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Запорожской местной прокуратурой № 1 поддерживалось в Хортицком районном суде города Запорожье публичное обвинение в отношении мужчины, который в период с 23 мая 2019-го осуществлял физическое и интеллектуальное растление 15-летней дочери, совершал развратные действия в отношении потерпевшей, выражавшиеся в общении с потерпевшей на сексуальные темы и демонстрации ей графических изображений сексуального характера, фотоснимков собственного обнаженного полового органа путем пересылки текстовых и мультимедийных сообщений через мобильное приложение Viber.
Так, обвиняемого по совокупности преступлений приговорили к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области к 14 годам заключения приговорен мужчина, который развращал и насиловал несовершеннолетних девушек.