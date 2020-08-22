В США засудили серійного вбивцю та ґвалтівника, який протягом десятиліть вів подвійне життя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В США до довічного ув’язнення засудили Джозефа Джеймса ДеАнджело, який скоїв десятки вбивств і згвалтувань в 1970-1980-х роках. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.
“Колишній офіцер поліції, який протягом десятиліть вів подвійне життя, будучи в дійсності серійним вбивцею і гвалтівником, відомим під прізвиськами „вбивця з Золотого штату“ і „насильник зі Східного регіону“, засуджений до довічного ув’язнення. Він визнаний винним в серії вбивств і згвалтувань, скоєних в 1970 — 1980-х років”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суддя округу Сакраменто задовольнив клопотання прокуратури про довічне ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення для 74-річного вбивці, який був спійманий лише в 2018 році.
“У червні, в рамках угоди з обвинуваченням, ДеАнджело зізнався в 13 вбивствах і 13 зґвалтуваннях, здійснених в період з 1975 по 1986 рік. Це позбавило його від потенційного смертного вироку”, — пише видання.
Додається, що ДеАнджело, якого прокурор назвав “привидом, який десятиліттями переслідував Каліфорнію”, також зізнався в десятках зґвалтувань, однак термін давності за цими злочинами закінчився. За даними прокуратури, в цілому він вторгся в 120 будинків в 11 округах штату Каліфорнія. Особистість “вбивці з Золотого штату” довгий час залишалася загадкою, а його злочини залишалися нерозкритими впродовж десятиліть.
Як повідомляв УНН, на початку квітня цього року прокуратура в апеляційній інстанції домоглася довічного ув'язнення для серійного вбивці.