В США закупили более 600 тыс. Доз новых антител для лечения Омикрона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Решая проблемы с уменьшением возможностей лечения омикронной волны, администрация Байдена приобрела достаточное количество лекарств от антител, которые еще не были утверждены для лечения 600 000 пациентов с COVID-19. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.
Детали
Новые антитела от фармацевтического гиганта Eli Lilly будет бесплатно доставлен в штаты, если управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрит запрос компании на разрешение экстренного использования, сказал министр здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерра.
Этот шаг правительства сделан после того, как два ведущих методы лечения моноклональными антителами в США оказались неэффективными против омикронного варианта, на который сейчас приходится почти все случаи COVID-19 в стране. Данные показывают, что препарат Lilly действует против омикрона, включая новую мутацию BA.2. В компании сказали, что контракт на ее новый препарат — Бэбтеловимаб — стоит минимум 720 миллионов долларов.
Моноклональные антитела, изготовленные в лаборатории, заменяют иммунную систему человеческого организма, блокируя проникновение вируса. Лекарства, вводимые внутривенно или инъекционно, предназначены для введения на ранних стадиях инфекции, чтобы предотвратить тяжелые заболевания и смерти. Бывший президент Дональд Трамп получил комбинацию антител после того, как в 2020 году у него был положительный тест на коронавирус.
Напомним
Количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысила 400 миллионов, поскольку у вспышки доминирует висококонтагиозный вариант Omicron, что ставит системы здравоохранения в нескольких странах на пределе возможностей.