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Omicron захоплює світ: кількість COVID-випадків перевищила 400 мільйонів

Omicron захоплює світ: кількість COVID-випадків перевищила 400 мільйонів

Київ • УНН

 • 13666 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кількість випадків захворювання COVID-19 у світі перевищила 400 мільйонів, оскільки у спалаху домінує висококонтагіозний варіант Omicron, що ставить системи охорони здоров'я в кількох країнах на межу можливостей. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

На варіант Omicron, який переважає у всьому світі, припадає майже всі нові випадки, що реєструються щодня. Хоча в багатьох країнах кількість випадків захворювання почала стабілізуватися, в середньому щодня, як і раніше, реєструється понад 2 мільйони випадків. Смертність, збільшилася на 70% за останні п'ять тижнів.

Пандемія забрала життя понад 6 мільйонів людей у ​​всьому світі.

На п'ять провідних країн — США, Францію, Німеччину, Росію та Бразилію — припадає приблизно 37% усіх нових випадків, зареєстрованих у світі.

Сполучені Штати лідирують у світі за кількістю випадків, що реєструються щодня: кожні три дні в країні реєструється мільйон нових випадків. Кількість випадків захворювання та госпіталізацій у країні знижується порівняно з піковим показником у січні цього року. У п'ятницю кількість смертей, пов'язаних з COVID, у країні перевищила 900 тисяч.

У Франції середня кількість нових випадків зараження за сім днів становить понад 210 000, додаючи близько мільйона нових випадків кожні п'ять днів. Загальна кількість підтверджених випадків COVID у Франції з початку пандемії перевищила 20 мільйонів.

Минулої п'ятниці кількість загиблих в Індії від COVID -19 переступило позначку в 500 000 осіб. За оцінками, до середини 2021 року від COVID-19 у цій південноазіатській країні померло близько 3 мільйонів людей, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science.

Близько половини всіх нових випадків зараження, зареєстрованих у всьому світі, було зареєстровано у країнах Європи, при цьому 21 країна все ще перебуває на піку своєї кривої зараження. З початку пандемії в регіоні зареєстровано понад 131 мільйон випадків захворювання і більше 2 мільйонів смертей, пов'язаних з COVID.

Незважаючи на те, що Європа повідомляє про мільйон нових випадків майже кожен день, деякі країни поступово знімають обмеження.

Доповнення

Іспанія скасувала вимогу носіння маски на відкритому повітрі, оскільки поширення інфекції у країні поступово відступає. У понеділок Греція почала дозволяти в'їзд у країну туристам із європейським сертифікатом про щеплення без пред'явлення негативного тесту на COVID.

Приблизно 62% населення світу отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID, тоді як лише 11% людей у ​​країнах з низьким рівнем доходу отримали хоча б одну дозу.

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