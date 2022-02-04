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Кількість смертей від COVID в Індії перевищила 500 тисяч. Аналітики заявили про мільйони випадків

Кількість смертей від COVID в Індії перевищила 500 тисяч. Аналітики заявили про мільйони випадків

Київ • УНН

 • 16235 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Офіційна кількість померлих від COVID-19 в Індії у п'ятницю перевищила 500 000 людей. За словами деяких аналітиків, цей рівень було перевищено ще минулого року, але він був прихований. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними федерального міністерства охорони здоров'я, загальна кількість померлих в Індії в п'ятницю склала 500 055 осіб, включаючи 1072 випадки смерті за останні 24 години.

Згідно з офіційними даними, в країні, яка посідає четверте місце за кількістю смертей у світі, до липня 2021 року після руйнівного спалаху Delta варіанту коронавірусу було зареєстровано 400 000 смертей. Аналітики вважають, що цифри є набагато вищими.

"Наше дослідження, опубліковане в журналі Science, виявло 3 мільйони смертей від COVID в Індії до середини 2021 року з використанням трьох різних баз даних", - розповів співавтор дослідження Чинмай Тумбе.

Минулого місяця уряд Індії відхилив дослідження як необґрунтоване. Тоді в повідомленні влада зазначила, що існує надійна система реєстрації народжень та смертей.

Контекст

У штатах Індії реєструють випадки смерті від COVID після зіставлення даних зі своїх округів. За останні місяці кілька штатів оновили дані про кількість смертей, деякі з них під тиском Верховного суду країни. У більшості випадків влада заявляла про затримки з реєстрацією та інші адміністративні помилки.

Індія в даний час переживає третю хвилю коронавірусу, через штам Omicron, який, за словами деяких провідних експертів, вже передається в суспільстві, хоча федеральні чиновники кажуть, що більшість випадків захворювання є легкими.

Минулого місяця уряд пом'якшив норми тестування і наказав штатам відмовитися від обов'язкового тестування для контактів з підтвердженими випадками.

Додамо

За офіційними даними, загальна кількість інфікованих COVID в Індії досягла 41,95 мільйона людей, що є другим за величиною показником у світі після США.

Щоб запобігти новим сплескам, уряд вакцинував три чверті з 939 мільйонів дорослого населення, яке має право на вакцинацію, за допомогою обов'язкового дводозового режиму.

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