Кількість смертей від COVID в Індії перевищила 500 тисяч. Аналітики заявили про мільйони випадків

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Офіційна кількість померлих від COVID-19 в Індії у п'ятницю перевищила 500 000 людей. За словами деяких аналітиків, цей рівень було перевищено ще минулого року, але він був прихований. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.