Число смертей от COVID в Индии превысило 500 тысяч. Аналитики заявили о миллионах случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Официальное число умерших от COVID-19 в Индии в пятницу превысило 500 000 человек. По словам некоторых аналитиков, этот уровень был превышен еще в прошлом году, но он был скрыт. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным федерального министерства здравоохранения, общее число умерших в Индии в пятницу составило 500 055 человек, включая 1072 случая смерти за последние 24 часа.
Согласно официальным данным, в стране, которая занимает четвертое место по количеству смертей в мире, до июля 2021 года после разрушительной вспышки Delta варианта коронавируса было зарегистрировано 400 000 смертей. Аналитики считают, что цифры намного выше.
"Наше исследование, опубликованное в журнале Science, виявло 3 миллиона смертей от COVID в Индии к середине 2021 года с использованием трех разных баз данных", - рассказал соавтор исследования Чинмай Тумбе.
В прошлом месяце правительство Индии отклонило исследование как необоснованное. Тогда в сообщении власти отметили, что существует надежная система регистрации рождений и смертей.
Контекст
В штатах Индии регистрируют случаи смерти от COVID после сопоставления данных из своих округов. За последние месяцы несколько штатов обновили данные о количестве смертей, некоторые из них под давлением Верховного суда страны. В большинстве случаев власти заявляли о задержках с регистрацией и других административных ошибках.
Индия в настоящее время переживает третью волну коронавируса, через штамм Omicron, который, по словам некоторых ведущих экспертов, уже передается в обществе, хотя федеральные чиновники говорят, что большинство случаев заболевания являются легкими.
В прошлом месяце правительство смягчило нормы тестирования и приказало штатам отказаться от обязательного тестирования для контактов с подтвержденными случаями.
Добавим
По официальным данным, общее количество инфицированных COVID в Индии достигло 41,95 миллиона человек, что является вторым по величине показателем в мире после США.
Чтобы предотвратить новые всплески, правительство вакцинировало три четверти из 939 миллионов взрослого населения, которое имеет право на вакцинацию, с помощью обязательного дводозового режима.