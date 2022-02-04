Число смертей от COVID в Индии превысило 500 тысяч. Аналитики заявили о миллионах случаев

ukru
15 марта, 19:03 • 103121 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135167 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118943 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112799 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102379 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100238 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87867 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120684 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125897 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127089 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 35094 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 37499 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 53963 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 17956 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 18029 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120676 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120903 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258847 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 288292 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224703 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103946 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125893 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110608 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127941 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130030 просмотра
Актуальное
Число смертей от COVID в Индии превысило 500 тысяч. Аналитики заявили о миллионах случаев

Число смертей от COVID в Индии превысило 500 тысяч. Аналитики заявили о миллионах случаев

Киев • УНН

 • 16226 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Официальное число умерших от COVID-19 в Индии в пятницу превысило 500 000 человек. По словам некоторых аналитиков, этот уровень был превышен еще в прошлом году, но он был скрыт. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным федерального министерства здравоохранения, общее число умерших в Индии в пятницу составило 500 055 человек, включая 1072 случая смерти за последние 24 часа.

Согласно официальным данным, в стране, которая занимает четвертое место по количеству смертей в мире, до июля 2021 года после разрушительной вспышки Delta варианта коронавируса было зарегистрировано 400 000 смертей. Аналитики считают, что цифры намного выше.

"Наше исследование, опубликованное в журнале Science, виявло 3 миллиона смертей от COVID в Индии к середине 2021 года с использованием трех разных баз данных", - рассказал соавтор исследования Чинмай Тумбе.

В прошлом месяце правительство Индии отклонило исследование как необоснованное. Тогда в сообщении власти отметили, что существует надежная система регистрации рождений и смертей.

Контекст

В штатах Индии регистрируют случаи смерти от COVID после сопоставления данных из своих округов. За последние месяцы несколько штатов обновили данные о количестве смертей, некоторые из них под давлением Верховного суда страны. В большинстве случаев власти заявляли о задержках с регистрацией и других административных ошибках.

Индия в настоящее время переживает третью волну коронавируса, через штамм Omicron, который, по словам некоторых ведущих экспертов, уже передается в обществе, хотя федеральные чиновники говорят, что большинство случаев заболевания являются легкими.

В прошлом месяце правительство смягчило нормы тестирования и приказало штатам отказаться от обязательного тестирования для контактов с подтвержденными случаями.

Добавим

По официальным данным, общее количество инфицированных COVID в Индии достигло 41,95 миллиона человек, что является вторым по величине показателем в мире после США.

Чтобы предотвратить новые всплески, правительство вакцинировало три четверти из 939 миллионов взрослого населения, которое имеет право на вакцинацию, с помощью обязательного дводозового режима.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы