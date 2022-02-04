Число смертей от COVID в Индии превысило 500 тысяч. Аналитики заявили о миллионах случаев

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Официальное число умерших от COVID-19 в Индии в пятницу превысило 500 000 человек. По словам некоторых аналитиков, этот уровень был превышен еще в прошлом году, но он был скрыт. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.