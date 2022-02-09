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Omicron захватывает мир: количество COVID-случаев превысило 400 миллионов

Omicron захватывает мир: количество COVID-случаев превысило 400 миллионов

Киев • УНН

 • 13657 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 400 миллионов, поскольку во вспышке доминирует высококонтагиозный вариант Omicron, ставящий системы здравоохранения в нескольких странах на предел возможностей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

На вариант Omicron, который преобладает во всем мире, приходится почти все новые случаи, что регистрируются каждый день. Хотя во многих странах количество случаев заболевания начало стабилизироваться, в среднем ежедневно по-прежнему регистрируется более 2 миллионов случаев. Смертность, увеличилась на 70% за последние пять недель.

Пандемия унесла жизни более 6 миллионов человек во всем мире.

На пять ведущих стран — США, Францию, Германию, Россию и Бразилию приходится приблизительно 37% всех новых случаев, зарегистрированных в мире.

Соединенные Штаты лидируют в мире по количеству случаев, которые регистрируются ежедневно: каждые три дня в стране регистрируется миллион новых случаев. Количество случаев заболевания и госпитализаций в стране снижается по сравнению с пиковым показателем в январе этого года. В пятницу число смертей, связанных с COVID, в стране превысило 900 тысяч.

Во Франции среднее количество новых случаев заражения за семь дней составляет более 210 000, добавляя около миллиона новых случаев каждые пять дней. Общее число подтвержденных случаев COVID во Франции с начала пандемии превысило 20 миллионов.

В прошлую пятницу число погибших в Индии от COVID -19 перешагнуло отметку в 500 000 человек. По оценкам, к середине 2021 года от COVID-19 в этой южноазиатской стране умерло около 3 миллионов человек, согласно исследованию, опубликованному в журнале Science.

Около половины всех новых случаев заражения, зарегистрированных во всем мире, было зарегистрировано в странах Европы, при этом 21 страна все еще находится на пике своей кривой заражения. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 131 миллиона случаев заболевания и более 2 миллионов смертей, связанных с COVID.

Несмотря на то, что Европа сообщает о миллионе новых случаев почти каждый день, некоторые страны постепенно снимают ограничения.

Дополнение

Испания отменила требование ношения маски на открытом воздухе, поскольку распространение инфекции в стране постепенно отступает. В понедельник Греция начала разрешать въезд в страну туристам с европейским сертификатом о прививках без предъявления отрицательного теста на COVID.

Примерно 62% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID, тогда как только 11% людей в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну дозу.

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