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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

В США закупили понад 600 тис. доз нових антитіл за для лікування Омікрону

В США закупили понад 600 тис. доз нових антитіл за для лікування Омікрону

Київ • УНН

 • 25613 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вирішуючи проблеми зі зменшенням можливостей лікування омікронної хвилі, адміністрація Байдена придбала достатню кількість ліків від антитіл, які ще не були затверджені для лікування 600 000 пацієнтів з COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на АР.

Деталі

Нові антитіла від фармацевтичного гіганта Eli Lilly буде безкоштовно доставлено в штати, якщо управління з контролю за продуктами і ліками схвалить запит компанії на дозвіл екстренного використання, сказав міністр охорони здоров'я та соціальних служб Ксав'є Бесерра.

Цей крок уряду зроблений після того, як два провідні методи лікування моноклональними антитілами в США виявилися неефективними проти омікронного варіанту, на який зараз припадає майже всі випадки COVID-19 в країні. Дані вказують на те, що препарат Lilly діє проти омікрону, включаючи нову мутацію BA.2. В компанії сказали, що контракт на її новий препарат — Бебтеловімаб — коштує щонайменше 720 мільйонів доларів.

Моноклональні антитіла, виготовлені в лабораторії, замінюють імунну систему людського організму, блокуючи проникнення вірусу. Ліки, що вводяться внутрішньовенно або ін’єкційно, призначені для введення на ранніх стадіях інфекції, щоб запобігти важким захворюванням і смерті. Колишній президент Дональд Трамп отримав комбінацію антитіл після того, як у нього був позитивний тест на коронавірус у 2020 році.

Нагадаємо

Кількість випадків захворювання COVID-19 у світі перевищила 400 мільйонів, оскільки у спалаху домінує висококонтагіозний варіант Omicron, що ставить системи охорони здоров'я в кількох країнах на межу можливостей.

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