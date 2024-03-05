В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  217389 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  278310 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  240575 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  261697 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271914 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай увеличит свой оборонный бюджет на 2024 год на 7,2% до 1,67 триллиона юаней (230,6 миллиарда долларов) и сделает акцент на воссоединении с Тайванем.

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Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины

Франция согласилась выделить более 5 миллионов долларов на помощь в восстановлении районов Черниговской области, пострадавших от войны.

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Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины

Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион

Фрагмент деревянной дверной рамы из "Титаника", которая спасла героиню Кейт Уинслет Роуз в фильме, будет продан на аукционе со стартовой ставкой 40 000 долларов.

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В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине

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Системы противовоздушной обороны в Одессе неоднократно взрывались во время перехвата пяти волн ударных беспилотников, двигавшихся к городу со стороны Черного моря.

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В Одессе прогремели повторные взрывы

Вооруженные банды попытались захватить аэропорт в Гаити

Вооруженные банды попытались захватить главный аэропорт Гаити, начав перестрелку с полицией и вооруженными силами, которые закрыли объект без полетов и пассажиров.

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Вооруженные банды попытались захватить аэропорт в Гаити

США ввели санкции против президента Зимбабве

США ввели санкции против президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и других высокопоставленных чиновников за их вероятную причастность к коррупции и нарушениям прав человека.

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США ввели санкции против президента Зимбабве

Малюська встретился с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде

Министр юстиции Украины Денис Малюська встретился с Представителем ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде, чтобы обсудить сотрудничество в сфере защиты прав детей в системе правосудия.

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Малюська встретился с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде