В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине

Министерство юстиции США сообщило, что 2 марта был задержан гражданский сотрудник военно-воздушных сил Соединенных Штатов по обвинению в раскрытии секретных данных о российско-украинской войне на иностранной платформе онлайн-знакомств, передает УНН.

Детали

В пресс-релизе Минюста уточняется, что 63-летнего обвиняемого зовут Дэвид Слейтер. Он работал в стратегическом командовании вооруженных сил США (USSTRATCOM) на базе ВВС Оффат в штате Небраска и с августа 2021 года до апреля 2022 года и имел доступ к секретной информации.

Сообщается, что до работы в USSTRATCOM он служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника.

В обвинительном заключении говорится, что господин Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования, посвященных военному конфликту между Россией и Украиной. Утверждается, что он передавал собранную на брифингах секретную информацию через сервис онлайн-знакомств сообщнику, который выдавал себя за женщину, проживающую в Украине.

Собеседник Слейтера регулярно просил предоставить ему засекреченную информацию и называл его в личных сообщениях "тайным информатором" и "секретным агентом", сообщает Минюст.

В ответ на эти просьбы Слейтер действительно предоставлял ему секретные разведданные, в том числе о военных объектах и российском военном потенциале, связанном с вторжением России в Украину говорится в пресс-релизе.

Первое судебное заседание по делу против Слейтера состоится 5 марта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 тысяч по каждому пункту обвинения, сообщила пресс-служба.

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