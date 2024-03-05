В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине
Сотрудник ВВС США был задержан за разглашение секретной информации о вторжении России в Украину сообщнику на иностранном сайте знакомств.
Китай увеличит военный бюджет на 7,2%
Китай увеличит свой оборонный бюджет на 2024 год на 7,2% до 1,67 триллиона юаней (230,6 миллиарда долларов) и сделает акцент на воссоединении с Тайванем.
Франция усиливает помощь в восстановлении Черниговщины
Франция согласилась выделить более 5 миллионов долларов на помощь в восстановлении районов Черниговской области, пострадавших от войны.
Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион
Фрагмент деревянной дверной рамы из "Титаника", которая спасла героиню Кейт Уинслет Роуз в фильме, будет продан на аукционе со стартовой ставкой 40 000 долларов.
В Лондоне обеспокоены последствиями утечки разговора между немецкими офицерами о британской помощи Украине
Британские власти считают утечку разговоров офицеров Бундесвера о британских войсках в Украине серьезной проблемой, но заявляют, что это не повлияет на помощь Лондона Киеву или сотрудничество с Берлином.
Оккупанты покупают голоса пенсионеров на "выборах" - Сопротивление
Оккупанты подкупают пенсионеров на оккупированных Россией территориях по 80 долларов за правильное голосование на непризнанных президентских выборах.
В Одессе прогремели повторные взрывы
Системы противовоздушной обороны в Одессе неоднократно взрывались во время перехвата пяти волн ударных беспилотников, двигавшихся к городу со стороны Черного моря.
Вооруженные банды попытались захватить аэропорт в Гаити
Вооруженные банды попытались захватить главный аэропорт Гаити, начав перестрелку с полицией и вооруженными силами, которые закрыли объект без полетов и пассажиров.
США ввели санкции против президента Зимбабве
США ввели санкции против президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и других высокопоставленных чиновников за их вероятную причастность к коррупции и нарушениям прав человека.
Малюська встретился с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде
Министр юстиции Украины Денис Малюська встретился с Представителем ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде, чтобы обсудить сотрудничество в сфере защиты прав детей в системе правосудия.