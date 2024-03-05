У США затримали працівника ВПС за розголошення секретних даних про РФ і Україну

Міністерство юстиції США повідомило, що 2 березня було затримано цивільного співробітника військово-повітряних сил Сполучених Штатів за звинуваченням у розкритті секретних даних про російсько-українську війну на іноземній платформі онлайн-знайомств, передає УНН.

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У прес-релізі Мін'юсту уточнюється, що 63-річного обвинуваченого звуть Девід Слейтер. Він працював у стратегічному командуванні збройних сил США (USSTRATCOM) на базі ВПС Оффат у штаті Небраска і з серпня 2021 року до квітня 2022 року та мав доступ до секретної інформації.

Повідомляється, що до роботи в USSTRATCOM він служив в американській армії та пішов у відставку у званні підполковника.

В обвинувальному висновку йдеться, що пан Слейтер був присутній на брифінгах стратегічного командування, присвячених воєнному конфлікту між Росією та Україною. Стверджується, що він передавав зібрану на брифінгах секретну інформацію через сервіс онлайн-знайомств спільнику, який видавав себе за жінку, яка мешкає в Україні.

Співрозмовник Слейтера регулярно просив надати йому засекречену інформацію та називав його в особистих повідомленнях "таємним інформатором" та "секретним агентом", повідомляє Мін'юст.

У відповідь на ці прохання Слейтер справді надавав йому секретні розвіддані, у тому числі про військові об'єкти та російський військовий потенціал, пов'язаний із вторгненням Росії в Україну