В США Talen Energy заявляет: Соглашение с Amazon не повысит стоимость электроэнергии

В США Talen Energy просит американских регуляторов отклонить обжалование от American Electric Power и Exelon относительно нового соглашения с Amazon (AMZN.O) о центре обработки данных. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Talen Energy (TLNE.PK) просит американских регуляторов отклонить обжалование от American Electric Power (AEP.O) и Exelon (EXC.O) относительно их нового соглашения с Amazon (AMZN.O) о центре обработки данных. Компании-оппоненты утверждают, что такое соглашение может повысить стоимость электроэнергии для населения.

В заявлении, обнародованном в пятницу, Talen назвал вызов "неточным", заверив, что соглашение не приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей коммунальных услуг или проблем с надежностью сети. Он подчеркнул, что его соглашение с Amazon должно способствовать более эффективному обслуживанию потребностей центра обработки данных, не влияя негативно на рынок энергоснабжения.

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