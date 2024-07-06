В США Talen Energy заявляет: Соглашение с Amazon не повысит стоимость электроэнергии
Киев • УНН
Talen Energy просит американские регуляторы отклонить апелляции American Electric Power и Exelon относительно ее нового соглашения с Amazon о создании центра обработки данных, уверяя, что это не приведет к повышению цен на электроэнергию или проблемам с надежностью сети.
В США Talen Energy просит американских регуляторов отклонить обжалование от American Electric Power и Exelon относительно нового соглашения с Amazon (AMZN.O) о центре обработки данных. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Talen Energy (TLNE.PK) просит американских регуляторов отклонить обжалование от American Electric Power (AEP.O) и Exelon (EXC.O) относительно их нового соглашения с Amazon (AMZN.O) о центре обработки данных. Компании-оппоненты утверждают, что такое соглашение может повысить стоимость электроэнергии для населения.
В заявлении, обнародованном в пятницу, Talen назвал вызов "неточным", заверив, что соглашение не приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей коммунальных услуг или проблем с надежностью сети. Он подчеркнул, что его соглашение с Amazon должно способствовать более эффективному обслуживанию потребностей центра обработки данных, не влияя негативно на рынок энергоснабжения.
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