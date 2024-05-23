Amazon инвестирует $17 млрд в новые центры обработки данных в Испании

Amazon Web Services инвестирует $17,02 млрд в центры обработки данных в Испании, усиливая свое присутствие в стране. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Amazon Web Services (AWS) расширяет свое присутствие в Испании, заявив об инвестиции в размере $17,02 млрд в новые центры обработки данных. Этот шаг усиливает стратегию технического гиганта Amazon (AMZN.O) в направлении облачных вычислений.

AWS вложит 15,7 миллиарда евро (17,02 миллиарда долларов) в центры обработки данных в северо-восточном регионе Арагон, что станет основой для расширения компании в стране. Правительство Арагона приветствовало эту инициативу, назвав ее "крупнейшей инвестицией в технологии в Испании и Южной Европе".

Amazon объявил, что эта инвестиция заменяет предыдущий план, представленный в 2021 году, когда было выделено 2,5 миллиарда евро для Испании. По прогнозам компании, эти инвестиции помогут создать около 17 500 рабочих мест в местных компаниях ежегодно до 2033 года.

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