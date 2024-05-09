Amazon заходит на европейский рынок 5G

Telefonica Germany переведеодин миллион клиентов 5G в облако Amazon Web Services в конце этого месяца, сообщили, что является шагом американского онлайн-ретейлера, направленным на выход на мировой телекоммуникационный рынок. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Шаг Telefonica Germany является первым в мире случаем, когда мобильный оператор переводит свою основную сеть в публичное облако.

Компания имеет 45 миллионов клиентов в Германии.

Я хочу увидеть, как это работает по крайней мере в течение одного-двух кварталов, и иметь дорожную карту, чтобы к 2025-2026 году перевести в облака не менее 30-40% моей клиентской базы сказал, директор по технологиям и информации в Telefonica Germany, Маллик Рао.

Ожидается, что мировой телекоммуникационный облачный рынок достигнет 108,7 млрд долл к 2030 году с 19,7 млрд долл в 2021 году, что сделает его драйвером роста для таких компаний, как Amazon.

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