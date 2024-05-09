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Amazon заходить на європейський ринок 5G

Amazon заходить на європейський ринок 5G

Київ • УНН

 • 35148 перегляди

Telefonica Germany переведе один мільйон клієнтів 5G в хмару Amazon Web Services, що ознаменує вихід Amazon на світовий телекомунікаційний ринок.

Telefonica Germany переведеодин мільйон клієнтів 5G в хмару Amazon Web Services в кінці цього місяця, повідомили, що є кроком американського онлайн-ритейлера, спрямованим на вихід на світовий телекомунікаційний ринок. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Крок Telefonica Germany є першим у світі випадком, коли мобільний оператор переводить свою основну мережу в публічну хмару.

Компанія має 45 мільйонів клієнтів у Німеччині.

Я хочу побачити, як це працює принаймні протягом одного-двох кварталів, і мати дорожню карту, щоб до 2025-2026 року перевести в хмари щонайменше 30-40% моєї клієнтської бази

сказав, директор з технологій та інформації в Telefonica Germany, Маллік Рао.

Очікується, що світовий телекомунікаційний хмарний ринок досягне 108,7 млрд дол до 2030 року з 19,7 млрд дол у 2021 році, що зробить його драйвером зростання для таких компаній, як Amazon.

Бразилія та Франція оголосили інвестиційний план Amazon на 1 мільярд євро27.03.24, 05:30 • 113668 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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