Amazon інвестує $17 млрд у нові центри обробки даних в Іспанії
Київ • УНН
Amazon Web Services інвестує $17,02 млрд у нові центри обробки даних в іспанському регіоні Арагон, посилюючи свою присутність у сфері хмарних обчислень в країні.
Amazon Web Services інвестує $17,02 млрд у центри обробки даних в Іспанії, підсилюючи свою присутність у країні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Amazon Web Services (AWS) розширює свою присутність в Іспанії, заявивши про інвестицію у розмірі $17,02 млрд у нові центри обробки даних. Цей крок підсилює стратегію технічного гіганта Amazon (AMZN.O) у напрямку хмарних обчислень.
AWS вкладе 15,7 мільярда євро (17,02 мільярда доларів) у центри обробки даних у північно-східному регіоні Арагон, що стане основою для розширення компанії в країні. Уряд Арагону привітав цю ініціативу, назвавши її "найбільшою інвестицією в технології в Іспанії та Південній Європі".
Amazon оголосив, що ця інвестиція замінює попередній план, представлений у 2021 році, коли було виділено 2,5 мільярда євро для Іспанії. За прогнозами компанії, ці інвестиції допоможуть створити близько 17 500 робочих місць у місцевих компаніях щорічно до 2033 року.
Amazon заходить на європейський ринок 5G09.05.24, 04:37 • 35148 переглядiв