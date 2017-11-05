В США совершили нападение на экс-кандидата в президенты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4091 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65837 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133625 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108770 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111167 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109028 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101612 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106138 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102860 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147954 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США совершили нападение на экс-кандидата в президенты

В США совершили нападение на экс-кандидата в президенты

Киев  •  УНН

 • 13306 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На американского сенатора Рэнда Пола, который ранее претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США, напали в его собственном доме, передает УНН со ссылкой на Fox News.

“Сенатор Пол стал жертвой неожиданного нападения. Нападавший задержан, делом теперь занимается полиция. Сенатор Пол в порядке”, — подтвердила информацию представитель законодателя Келси Купер.

Отмечено, что нападающим был 59-летний местный житель Рене Бучер. Его арестовали и предъявили обвинение.

Стоит отметить, что инцидент произошел еще в пятницу, но сообщили о нем только сейчас.

Причины нападения пока неизвестны, местные власти проводят расследование.

Как сообщал УНН, премьер Ливана подал в отставку , опасаясь за свою жизнь.

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