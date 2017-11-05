В США совершили нападение на экс-кандидата в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На американского сенатора Рэнда Пола, который ранее претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США, напали в его собственном доме, передает УНН со ссылкой на Fox News.
“Сенатор Пол стал жертвой неожиданного нападения. Нападавший задержан, делом теперь занимается полиция. Сенатор Пол в порядке”, — подтвердила информацию представитель законодателя Келси Купер.
Отмечено, что нападающим был 59-летний местный житель Рене Бучер. Его арестовали и предъявили обвинение.
Стоит отметить, что инцидент произошел еще в пятницу, но сообщили о нем только сейчас.
Причины нападения пока неизвестны, местные власти проводят расследование.
Как сообщал УНН, премьер Ливана подал в отставку , опасаясь за свою жизнь.