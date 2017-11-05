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В США скоїли напад на екс-кандидата в президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. На американського сенатора Ренда Пола, який раніше претендував на висунення кандидатом в президенти США, напали в його власному будинку, передає УНН з посиланням на Fox News.

“Сенатор Пол став жертвою несподіваного нападу. Нападник затриманий, справою тепер займається поліція. Сенатор Пол в порядку”, — підтвердила інформацію представник законодавця Келсі Купер.

Зазначено, що нападником був 59-річний місцевий житель Рене Бучер. Його заарештували і пред’явили звинувачення.

Варто зазначити, що інцидент відбувся ще в п’ятницю, але повідомили про нього тільки зараз.

Причини нападу наразі невідомі, місцева влада проводить розслідування.

Як повідомляв УНН, прем’єр Лівану подав у відставку, побоюючись за своє життя.

 

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