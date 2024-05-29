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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США штормы привели к массовым перебоям со светом в Техасе после непогоды на выходных с 24 жертвами

В США штормы привели к массовым перебоям со светом в Техасе после непогоды на выходных с 24 жертвами

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 06:38  •  13603 просмотра

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Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий, в то время как США оправлялись от непогоды, унесшей жизни по меньшей мере 24 человек в 7 штатах на выходных в День памяти.

Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас в США во вторник, оставив без электричества более миллиона предприятий и домов, в то время, когда большая часть США восстановилась после суровых погодных условий, включая торнадо, в результате которых во время выходных ко Дню памяти погибли по меньшей мере 24 человека в семи штатах, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Избиратели второго тура выборов в штате обнаружили, что на некоторых избирательных участках не было электричества. Около 100 избирательных участков в округе Даллас было отключено. Судья округа Даллас Клей Дженкинс объявил зону бедствия и отметил, что в некоторых домах для пожилых людей используются генераторы. "В конце концов, это будет ситуация с отключением электроэнергии на несколько дней", - заявил Дженкинс во вторник.

Во вторник вечером в районе Далласа прогнозируется еще большая непогода и ливни. Сильные грозы также приближались к Хьюстону, где официальные лица предупредили, что сильный ветер может нанести ущерб менее чем за две недели после того, как ураганные ветры отключили электричество более чем 800 000 домов и предприятий.

На Среднем Западе необычное погодное явление под названием "густнадо", похожее на небольшой торнадо, принесло в минувшие выходные несколько драматических моментов на озере на западе Мичигана.

Семь человек, в том числе двое маленьких детей, погибли в округе Кук, штат Техас, в результате торнадо, прошедшего в субботу через парк передвижных домов, сообщили официальные лица, а семь человек погибли в Арканзасе.

Два человека погибли в округе Мейс, штат Оклахома, к востоку от Талсы, сообщили власти. Среди раненых были гости на свадьбе на свежем воздухе. Житель штата Миссури умер в воскресенье в Сикестоне после того, как ветка дерева упала на его палатку, когда он находился в палаточном лагере.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что в его штате пять человек погибли во время урагана, который обрушился недалеко от того места, где разрушительный рой смерчей убил 81 человека в декабре 2021 года. Одна семья во второй раз потеряла свой дом на том же участке, где смерч сравнял с землей их дом менее трех лет назад.

18-летняя девушка погибла в округе Клей в Северной Каролине после того, как на ее трейлер упало большое дерево. Власти также подтвердили один случай смерти в округе Нельсон, штат Вирджиния.

В дополнение к погибшим в выходные, посвященные Дню памяти, в Магнолии, штат Техас, к северу от Хьюстона, во вторник погиб один человек, когда строящийся дом обрушился во время урагана, сообщила служба шерифа округа Монтгомери.

Примерно у 150 000 домов и предприятий во вторник в Луизиане, Кентукки, Арканзасе, Западной Вирджинии и Миссури не было электричества.

Это был мрачный месяц торнадо и суровой погоды в центральной части страны.

Торнадо в Айове на прошлой неделе унесли жизни по меньшей мере пяти человек и десятки получили ранения. В начале этого месяца штормы убили восемь человек в Хьюстоне.

Дополнение

Апрель стал вторым по количеству торнадо месяцем в истории наблюдений страны. Конец мая - пик сезона торнадо, но недавние штормы были исключительно сильными, вызывая очень сильные торнадо, отметил Виктор Дженсини, профессор метеорологии в Университете Северного Иллинойса.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
aiovaАйова
virdzhiniyaВирджиния
michiganМичиган
tekhasТехас
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