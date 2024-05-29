В США штормы привели к массовым перебоям со светом в Техасе после непогоды на выходных с 24 жертвами
Киев • УНН
Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий, в то время как США оправлялись от непогоды, унесшей жизни по меньшей мере 24 человек в 7 штатах на выходных в День памяти.
Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас в США во вторник, оставив без электричества более миллиона предприятий и домов, в то время, когда большая часть США восстановилась после суровых погодных условий, включая торнадо, в результате которых во время выходных ко Дню памяти погибли по меньшей мере 24 человека в семи штатах, пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Избиратели второго тура выборов в штате обнаружили, что на некоторых избирательных участках не было электричества. Около 100 избирательных участков в округе Даллас было отключено. Судья округа Даллас Клей Дженкинс объявил зону бедствия и отметил, что в некоторых домах для пожилых людей используются генераторы. "В конце концов, это будет ситуация с отключением электроэнергии на несколько дней", - заявил Дженкинс во вторник.
Во вторник вечером в районе Далласа прогнозируется еще большая непогода и ливни. Сильные грозы также приближались к Хьюстону, где официальные лица предупредили, что сильный ветер может нанести ущерб менее чем за две недели после того, как ураганные ветры отключили электричество более чем 800 000 домов и предприятий.
На Среднем Западе необычное погодное явление под названием "густнадо", похожее на небольшой торнадо, принесло в минувшие выходные несколько драматических моментов на озере на западе Мичигана.
Семь человек, в том числе двое маленьких детей, погибли в округе Кук, штат Техас, в результате торнадо, прошедшего в субботу через парк передвижных домов, сообщили официальные лица, а семь человек погибли в Арканзасе.
Два человека погибли в округе Мейс, штат Оклахома, к востоку от Талсы, сообщили власти. Среди раненых были гости на свадьбе на свежем воздухе. Житель штата Миссури умер в воскресенье в Сикестоне после того, как ветка дерева упала на его палатку, когда он находился в палаточном лагере.
Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что в его штате пять человек погибли во время урагана, который обрушился недалеко от того места, где разрушительный рой смерчей убил 81 человека в декабре 2021 года. Одна семья во второй раз потеряла свой дом на том же участке, где смерч сравнял с землей их дом менее трех лет назад.
18-летняя девушка погибла в округе Клей в Северной Каролине после того, как на ее трейлер упало большое дерево. Власти также подтвердили один случай смерти в округе Нельсон, штат Вирджиния.
В дополнение к погибшим в выходные, посвященные Дню памяти, в Магнолии, штат Техас, к северу от Хьюстона, во вторник погиб один человек, когда строящийся дом обрушился во время урагана, сообщила служба шерифа округа Монтгомери.
Примерно у 150 000 домов и предприятий во вторник в Луизиане, Кентукки, Арканзасе, Западной Вирджинии и Миссури не было электричества.
Это был мрачный месяц торнадо и суровой погоды в центральной части страны.
Торнадо в Айове на прошлой неделе унесли жизни по меньшей мере пяти человек и десятки получили ранения. В начале этого месяца штормы убили восемь человек в Хьюстоне.
Дополнение
Апрель стал вторым по количеству торнадо месяцем в истории наблюдений страны. Конец мая - пик сезона торнадо, но недавние штормы были исключительно сильными, вызывая очень сильные торнадо, отметил Виктор Дженсини, профессор метеорологии в Университете Северного Иллинойса.
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
В США штормы привели к массовым перебоям со светом в Техасе после непогоды на выходных с 24 жертвами
В Харькове россияне попали КАБом по территории гольф-клуба, в области обстреляли четыре района
В рф заявляют о сбитии ночью дрона и 7 снарядов в белгородской области
Утром над Сумской областью уничтожили вражескую ракету
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитникЭксклюзив
Сотрудница Госдепа подала в отставку из-за позиции США по событиям в Газе
В Ровенской области ночью уничтожили вражеский дрон, из-за обломков были обесточивания
Папа Франциск извинился за вульгарное высказывание
Трое погибших и 14 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерацияЭксклюзив
Популярные
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА
Публикации
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
В США штормы привели к массовым перебоям со светом в Техасе после непогоды на выходных с 24 жертвами
Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий, в то время как США оправлялись от непогоды, унесшей жизни по меньшей мере 24 человек в 7 штатах на выходных в День памяти.
В Харькове россияне попали КАБом по территории гольф-клуба, в области обстреляли четыре района
Российские войска обстреляли гольф-клуб в Харькове, сжегши несколько тысяч квадратных метров газона, а также обстреляли четыре района Харьковской области, ранив одного человека.
В рф заявляют о сбитии ночью дрона и 7 снарядов в белгородской области
россия утверждает, что сбила беспилотник и семь снарядов над белгородской областью ночью.
Утром над Сумской областью уничтожили вражескую ракету
Вражеская ракета была сбита силами противовоздушной обороны над Сумской областью утром 29 мая, сообщений о жертвах не поступало.
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
Правозащитник Эдуард Багиров подчеркну, что государство разработало законный механизм выделения земельных участков участникам АТО, но своими действиями НАБУ пытается поставить его под сомнение.
Сотрудница Госдепа подала в отставку из-за позиции США по событиям в Газе
Представительница Государственного департамента США Стейси Гилберт подала в отставку из-за несогласия с отчетом правительства США, в котором утверждается, что Израиль не препятствует гуманитарной помощи в Газе.
В Ровенской области ночью уничтожили вражеский дрон, из-за обломков были обесточивания
В Ровенской области был сбит вражеский беспилотник, обломки которого вызвали обесточивание некоторых населенных пунктов, но электроснабжение было восстановлено и никто не пострадал.
Папа Франциск извинился за вульгарное высказывание
Папа Франциск извинился за использование вульгарного термина.
Трое погибших и 14 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины
Трое мирных жителей погибли и еще 14 получили ранения в результате российского обстрела населенных пунктов в Донецкой области 28 мая.
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Если бы вопрос с "серым" экспортом зерна был решен, властям не пришлось бы повышать налоги для бизнеса и увеличивать цены на электроэнергию для населения.