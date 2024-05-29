У США шторми призвели до масових перебоїв зі світлом у Техасі після негоди на вихідних з 24 жертвами

Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас у США у вівторок, залишивши без електрики понад мільйон підприємств і будинків, у той час, коли більша частина США відновилася після суворих погодних умов, включаючи торнадо, внаслідок яких під час вихідних до Дня пам'яті загинули щонайменше 24 людини у семи штатах, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Виборці другого туру виборів у штаті виявили, що на деяких виборчих дільницях не було електрики. Близько 100 виборчих дільниць в окрузі Даллас було відключено. Суддя округу Даллас Клей Дженкінс оголосив зону лиха і зазначив, що в деяких будинках літніх людей використовуються генератори. "Зрештою, це буде ситуація з відключенням електроенергії на кілька днів", - заявив Дженкінс у вівторок.

У вівторок увечері в районі Далласа прогнозується ще більша негода та зливи. Сильні грози також наближалися до Г'юстона, де офіційні особи попередили, що сильний вітер може завдати шкоди менш як за два тижні після того, як ураганні вітри відключили електрику більш ніж 800 000 будинків та підприємств.

На Середньому Заході незвичайне погодне явище під назвою "густнадо", схоже на невеликий торнадо, принесло минулими вихідними кілька драматичних моментів на озері на заході Мічигану.

Семеро людей, у тому числі двоє маленьких дітей, загинули в окрузі Кук, штат Техас, внаслідок торнадо, що пройшов у суботу через парк пересувних будинків, повідомили офіційні особи, а семеро людей загинули в Арканзасі.

Двоє людей загинули в окрузі Мейс, штат Оклахома, на схід від Талси, повідомила влада. Серед поранених були гості на весіллі на свіжому повітрі. Житель штату Міссурі помер у неділю в Сікестоні після того, як гілка дерева впала на його намет, коли він перебував у наметовому таборі.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що в його штаті п'ятеро людей загинули під час урагану, який обрушився неподалік того місця, де руйнівний рій смерчів убив 81 людину в грудні 2021 року. Одна сім'я вдруге втратила свій будинок на тій самій ділянці, де смерч зрівняв із землею їхній будинок менше трьох років тому.

18-річна дівчина загинула в окрузі Клей у Північній Кароліні після того, як на її трейлер впало велике дерево. Влада також підтвердила один випадок смерті в окрузі Нельсон, штат Вірджинія.

На додачу до загиблих у вихідні, присвячені Дню пам'яті, в Магнолії, штат Техас, на північ від Г'юстона, у вівторок загинула одна людина, коли будинок, що будується, обрушився під час урагану, повідомила служба шерифа округу Монтгомері.

Приблизно у 150 000 будинків і підприємств у вівторок в Луїзіані, Кентуккі, Арканзасі, Західній Вірджинії та Міссурі не було електрики.

Це був похмурий місяць торнадо та суворої погоди у центральній частині країни.

Торнадо в Айові минулого тижня забрали життя щонайменше п'ятьох людей і десятки отримали поранення. На початку цього місяця шторми вбили вісім людей у Г'юстоні.

Доповнення

Квітень став другим за кількістю торнадо місяцем за історію спостережень країни. Кінець травня – пік сезону торнадо, але нещодавні шторми були виключно сильними, викликаючи дуже сильні торнадо, зазначив Віктор Дженсіні, професор метеорології в Університеті Північного Іллінойсу.