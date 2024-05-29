У США шторми призвели до масових перебоїв зі світлом у Техасі після негоди на вихідних з 24 жертвами

ukenru
10:47 • 17455 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 32341 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 37822 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 57418 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 72500 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 113054 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136657 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139267 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 243154 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171232 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 26964 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 51136 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 32212 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 35336 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 21391 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 243073 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 362960 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 378080 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 293368 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 366271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60977 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 77563 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88852 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171123 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173702 перегляди
Актуальне
У США шторми призвели до масових перебоїв зі світлом у Техасі після негоди на вихідних з 24 жертвами

У США шторми призвели до масових перебоїв зі світлом у Техасі після негоди на вихідних з 24 жертвами

Київ • УНН

 • 26634 перегляди

Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас, залишивши без електрики понад мільйон будинків і підприємств, в той час як США оговтувалися від негоди, що забрали життя щонайменше 24 людей у 7 штатах на вихідних у День пам'яті.

Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас у США у вівторок, залишивши без електрики понад мільйон підприємств і будинків, у той час, коли більша частина США відновилася після суворих погодних умов, включаючи торнадо, внаслідок яких під час вихідних до Дня пам'яті загинули щонайменше 24 людини у семи штатах, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Виборці другого туру виборів у штаті виявили, що на деяких виборчих дільницях не було електрики. Близько 100 виборчих дільниць в окрузі Даллас було відключено. Суддя округу Даллас Клей Дженкінс оголосив зону лиха і зазначив, що в деяких будинках літніх людей використовуються генератори. "Зрештою, це буде ситуація з відключенням електроенергії на кілька днів", - заявив Дженкінс у вівторок.

У вівторок увечері в районі Далласа прогнозується ще більша негода та зливи. Сильні грози також наближалися до Г'юстона, де офіційні особи попередили, що сильний вітер може завдати шкоди менш як за два тижні після того, як ураганні вітри відключили електрику більш ніж 800 000 будинків та підприємств.

На Середньому Заході незвичайне погодне явище під назвою "густнадо", схоже на невеликий торнадо, принесло минулими вихідними кілька драматичних моментів на озері на заході Мічигану.

Семеро людей, у тому числі двоє маленьких дітей, загинули в окрузі Кук, штат Техас, внаслідок торнадо, що пройшов у суботу через парк пересувних будинків, повідомили офіційні особи, а семеро людей загинули в Арканзасі.

Двоє людей загинули в окрузі Мейс, штат Оклахома, на схід від Талси, повідомила влада. Серед поранених були гості на весіллі на свіжому повітрі. Житель штату Міссурі помер у неділю в Сікестоні після того, як гілка дерева впала на його намет, коли він перебував у наметовому таборі.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що в його штаті п'ятеро людей загинули під час урагану, який обрушився неподалік того місця, де руйнівний рій смерчів убив 81 людину в грудні 2021 року. Одна сім'я вдруге втратила свій будинок на тій самій ділянці, де смерч зрівняв із землею їхній будинок менше трьох років тому.

18-річна дівчина загинула в окрузі Клей у Північній Кароліні після того, як на її трейлер впало велике дерево. Влада також підтвердила один випадок смерті в окрузі Нельсон, штат Вірджинія.

На додачу до загиблих у вихідні, присвячені Дню пам'яті, в Магнолії, штат Техас, на північ від Г'юстона, у вівторок загинула одна людина, коли будинок, що будується, обрушився під час урагану, повідомила служба шерифа округу Монтгомері.

Приблизно у 150 000 будинків і підприємств у вівторок в Луїзіані, Кентуккі, Арканзасі, Західній Вірджинії та Міссурі не було електрики.

Це був похмурий місяць торнадо та суворої погоди у центральній частині країни.

Торнадо в Айові минулого тижня забрали життя щонайменше п'ятьох людей і десятки отримали поранення. На початку цього місяця шторми вбили вісім людей у Г'юстоні.

Доповнення

Квітень став другим за кількістю торнадо місяцем за історію спостережень країни. Кінець травня – пік сезону торнадо, але нещодавні шторми були виключно сильними, викликаючи дуже сильні торнадо, зазначив Віктор Дженсіні, професор метеорології в Університеті Північного Іллінойсу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
aiovaАйова
virdzhyniiaВірджинія
michyhanМічиган
tekhasТехас
spolucheni-shtatyСполучені Штати
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83