Женщина застрелила сбежавшую обезьяну после ДТП с грузовиком в США, опасаясь болезней

3 ноября, 00:16
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16 • 28230 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 32050 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 53679 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 54578 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 55234 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77399 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 87853 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 115529 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 105642 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 53690 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 54584 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 115530 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 105643 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 114253 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
Женщина застрелила сбежавшую обезьяну после ДТП с грузовиком в США, опасаясь болезней

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Одна из обезьян, сбежавших после опрокидывания грузовика в Миссисипи, была застрелена женщиной. Она опасалась за безопасность своих детей, поскольку обезьяны могут быть переносчиками болезней.

Женщина застрелила сбежавшую обезьяну после ДТП с грузовиком в США, опасаясь болезней

Одна из обезьян, сбежавших на прошлой неделе после опрокидывания грузовика на шоссе в Миссисипи в США, была застрелена рано утром в воскресенье женщиной, которая, по ее словам, опасалась за безопасность своих детей, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Джессика Бонд Фергюсон рассказала, что рано утром в воскресенье ее 16-летний сын сообщил ей, что, по его словам, видел обезьяну, бегущую по двору возле их дома неподалеку от Гейдельберга в штате Миссисипи. Она встала с кровати, схватила оружие и мобильный телефон, вышла на улицу и увидела обезьяну примерно в 18 метрах от себя.

Бонд Фергюсон рассказала, что ее и других жителей предупредили, что сбежавшие обезьяны являются переносчиками болезней, поэтому она выстрелила из пистолета.

"Я сделала то, что сделала бы любая другая мать, чтобы защитить своих детей, - рассказала агентству Associated Press Бонд Фергюсон, у которой пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет. - Я выстрелила в нее, и она просто стояла на месте, потом выстрелила еще раз, и она отступила, и тогда она упала".

Офис шерифа округа Джаспер подтвердил в социальных сетях, что владелец дома обнаружил одну из обезьян на своем участке в воскресенье утром, но сообщил, что офис не располагает подробностями. Как сообщили в офисе шерифа, обезьяну забрал Департамент дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи.

Перед тем, как Бонд Фергюсон вышла из дома, она позвонила в полицию и получила приказ следить за обезьяной. Но она боялась, что если обезьяна убежит, она может напасть на детей в другом доме.

"Если бы она напала на чьего-то ребенка, и я могла бы это остановить, это было бы для меня очень тяжело, - сказала Бонд Фергюсон, 35-летняя профессиональный повар. - Это довольно страшно и опасно, что они бегают вокруг, а у людей во дворах играют дети".

Дополнение

Макаки-резусы находились в Национальном центре биомедицинских исследований Тулейнского университета в Новом Орлеане в штате Луизиана в США, который, по данным университета, регулярно предоставляет приматов научно-исследовательским организациям. В заявлении на прошлой неделе Тулейнский университет заявил, что обезьяны не принадлежат университету и не перевозятся им.

Грузовик с обезьянами перевернулся во вторник на межштатной автомагистрали I-59 к северу от Гейдельберга. По данным Тулейнского университета, из 21 обезьяны, находившейся в грузовике, 13 были найдены на месте происшествия и отправлены к месту назначения на прошлой неделе. Еще пятеро были убиты во время поиска, а трое оставались на свободе до воскресенья.

Грузовик с агрессивными обезьянами перевернулся в США: полиция предупредила жителей об опасности29.10.25, 16:54 • 2494 просмотра

Шериф округа Джаспер Рэнди Джонсон заявил, что, по словам властей Тулейна, обезьяны не заразны, несмотря на первоначальные сообщения пассажиров грузовика, которые предупреждали об опасности и переносе различных заболеваний. Тем не менее, Джонсон заявил, что обезьян все равно необходимо "нейтрализовать" из-за их агрессивного характера.

Недавно обезьяны прошли обследование, которое подтвердило отсутствие патогенов, говорится в заявлении Тулейнского университета в среду.

Дополнение

Инцидент произошел примерно через год после того, как 43 макаки-резуса сбежали из комплекса в Южной Каролине, где их разводят для медицинских исследований, потому что сотрудник не закрыл вольер полностью. Сотрудники комплекса Alpha Genesis в Емасси в штате Южная Каролина установили ловушки для их поимки.

Юлия Шрамко

