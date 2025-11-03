Женщина застрелила сбежавшую обезьяну после ДТП с грузовиком в США, опасаясь болезней

Одна из обезьян, сбежавших на прошлой неделе после опрокидывания грузовика на шоссе в Миссисипи в США, была застрелена рано утром в воскресенье женщиной, которая, по ее словам, опасалась за безопасность своих детей, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Джессика Бонд Фергюсон рассказала, что рано утром в воскресенье ее 16-летний сын сообщил ей, что, по его словам, видел обезьяну, бегущую по двору возле их дома неподалеку от Гейдельберга в штате Миссисипи. Она встала с кровати, схватила оружие и мобильный телефон, вышла на улицу и увидела обезьяну примерно в 18 метрах от себя.

Бонд Фергюсон рассказала, что ее и других жителей предупредили, что сбежавшие обезьяны являются переносчиками болезней, поэтому она выстрелила из пистолета.

"Я сделала то, что сделала бы любая другая мать, чтобы защитить своих детей, - рассказала агентству Associated Press Бонд Фергюсон, у которой пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет. - Я выстрелила в нее, и она просто стояла на месте, потом выстрелила еще раз, и она отступила, и тогда она упала".

Офис шерифа округа Джаспер подтвердил в социальных сетях, что владелец дома обнаружил одну из обезьян на своем участке в воскресенье утром, но сообщил, что офис не располагает подробностями. Как сообщили в офисе шерифа, обезьяну забрал Департамент дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи.

Перед тем, как Бонд Фергюсон вышла из дома, она позвонила в полицию и получила приказ следить за обезьяной. Но она боялась, что если обезьяна убежит, она может напасть на детей в другом доме.

"Если бы она напала на чьего-то ребенка, и я могла бы это остановить, это было бы для меня очень тяжело, - сказала Бонд Фергюсон, 35-летняя профессиональный повар. - Это довольно страшно и опасно, что они бегают вокруг, а у людей во дворах играют дети".

Дополнение

Макаки-резусы находились в Национальном центре биомедицинских исследований Тулейнского университета в Новом Орлеане в штате Луизиана в США, который, по данным университета, регулярно предоставляет приматов научно-исследовательским организациям. В заявлении на прошлой неделе Тулейнский университет заявил, что обезьяны не принадлежат университету и не перевозятся им.

Грузовик с обезьянами перевернулся во вторник на межштатной автомагистрали I-59 к северу от Гейдельберга. По данным Тулейнского университета, из 21 обезьяны, находившейся в грузовике, 13 были найдены на месте происшествия и отправлены к месту назначения на прошлой неделе. Еще пятеро были убиты во время поиска, а трое оставались на свободе до воскресенья.

Грузовик с агрессивными обезьянами перевернулся в США: полиция предупредила жителей об опасности

Шериф округа Джаспер Рэнди Джонсон заявил, что, по словам властей Тулейна, обезьяны не заразны, несмотря на первоначальные сообщения пассажиров грузовика, которые предупреждали об опасности и переносе различных заболеваний. Тем не менее, Джонсон заявил, что обезьян все равно необходимо "нейтрализовать" из-за их агрессивного характера.

Недавно обезьяны прошли обследование, которое подтвердило отсутствие патогенов, говорится в заявлении Тулейнского университета в среду.

Дополнение

Инцидент произошел примерно через год после того, как 43 макаки-резуса сбежали из комплекса в Южной Каролине, где их разводят для медицинских исследований, потому что сотрудник не закрыл вольер полностью. Сотрудники комплекса Alpha Genesis в Емасси в штате Южная Каролина установили ловушки для их поимки.