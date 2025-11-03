Жінка застрелила мавпу-втікачку після ДТП з вантажівкою в США, побоюючись хвороб

Одна з мавп, що втекли минулого тижня після перекидання вантажівки на шосе в Міссісіпі в США, була застрелена рано-вранці в неділю жінкою, яка, за її словами, побоювалася за безпеку своїх дітей, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Джессіка Бонд Фергюсон розповіла, що рано-вранці в неділю її 16-річний син повідомив їй, що, за його словами, бачив мавпу, що біжить по двору біля їхнього будинку неподалік Гейдельберга у штаті Міссісіпі. Вона встала з ліжка, схопила зброю та мобільний телефон, вийшла на вулицю та побачила мавпу приблизно за 18 метрів від себе.

Бонд Фергюсон розповіла, що її та інших жителів попередили, що мавпи, що втекли, є переносниками хвороб, тому вона вистрілила з пістолета.

"Я зробила те, що зробила б будь-яка інша мати, щоб захистити своїх дітей, - розповіла агентству Associated Press Бонд Фергюсон, яка має п'ятеро дітей віком від 4 до 16 років. - Я вистрілила у неї, і вона просто стояла на місці, потім вистрілила ще раз, і вона відступила, і тоді вона впала".

Офіс шерифа округу Джаспер підтвердив у соціальних мережах, що власник будинку виявив одну з мавп на своїй ділянці в неділю вранці, але повідомив, що офіс не має подробиць. Як повідомили в офісі шерифа, мавпу забрав Департамент дикої природи, рибальства та парків штату Міссісіпі.

Перед тим, як Бонд Фергюсон вийшла з дому, вона зателефонувала до поліції та отримала наказ стежити за мавпою. Але вона боялася, що якщо мавпа втече, вона може напасти на дітей в іншому будинку.

"Якби вона напала на чиюсь дитину, і я могла б це зупинити, це було б для мене дуже важко, - сказала Бонд Фергюсон, 35-річна професійний кухар. - Це досить страшно та небезпечно, що вони бігають довкола, а у людей у ​​дворах граються діти".

Доповнення

Макаки-резуси перебували у Національному центрі біомедичних досліджень Тулейнського університету у Новому Орлеані у штаті Луїзіана в США, який, за даними університету, регулярно надає приматів науково-дослідним організаціям. У заяві минулого тижня Тулейнський університет заявив, що мавпи не належать університету і не перевозяться ним.

Вантажівка з мавпами перекинулася у вівторок на міжштатній автомагістралі I-59 на північ від Гейдельберга. За даними Тулейнського університету, з 21 мавпи, що перебували у вантажівці, 13 було знайдено на місці події та відправлено до пункту призначення минулого тижня. Ще п'ятьох було вбито під час пошуку, а троє залишалися на волі до неділі.

Шериф округу Джаспер Ренді Джонсон заявив, що, за словами влади Тулейна, мавпи не заразні, попри початкові повідомлення пасажирів вантажівки, які попереджали про небезпеку та перенесення різних захворювань. Тим не менш, Джонсон заявив, що мавп все одно необхідно "нейтралізувати" через їхній агресивний характер.

Нещодавно мавпи пройшли обстеження, яке підтвердило відсутність патогенів, йдеться у заяві Тулейнського університету у середу.

Доповнення

Інцидент стався приблизно через рік після того, як 43 макаки-резуси втекли з комплексу в Південній Кароліні, де їх розводять для медичних досліджень, бо співробітник не закрив вольєр повністю. Співробітники комплексу Alpha Genesis в Ємассі у штаті Південна Кароліна встановили пастки для їх упіймання.