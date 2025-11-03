Жінка застрелила мавпу-втікачку після ДТП з вантажівкою в США, побоюючись хвороб

$42.080.01
48.980.00
ukenru
3 листопада, 00:16 • 15490 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 29788 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 33136 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55383 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 55989 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 55594 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77615 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 88292 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116124 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 106282 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф3 листопада, 00:53 • 7222 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto02:23 • 12887 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп02:46 • 8872 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США03:22 • 4318 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 9200 перегляди
Публікації
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 1810 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55383 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 55989 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116124 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 106282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Шон Даффі
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 16552 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 37897 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 88292 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 114831 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 62757 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Жінка застрелила мавпу-втікачку після ДТП з вантажівкою в США, побоюючись хвороб

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

Одна з мавп, що втекли після перекидання вантажівки в Міссісіпі, була застрелена жінкою. Вона побоювалася за безпеку своїх дітей, оскільки мавпи можуть бути переносниками хвороб.

Жінка застрелила мавпу-втікачку після ДТП з вантажівкою в США, побоюючись хвороб

Одна з мавп, що втекли минулого тижня після перекидання вантажівки на шосе в Міссісіпі в США, була застрелена рано-вранці в неділю жінкою, яка, за її словами, побоювалася за безпеку своїх дітей, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Джессіка Бонд Фергюсон розповіла, що рано-вранці в неділю її 16-річний син повідомив їй, що, за його словами, бачив мавпу, що біжить по двору біля їхнього будинку неподалік Гейдельберга у штаті Міссісіпі. Вона встала з ліжка, схопила зброю та мобільний телефон, вийшла на вулицю та побачила мавпу приблизно за 18 метрів від себе.

Бонд Фергюсон розповіла, що її та інших жителів попередили, що мавпи, що втекли, є переносниками хвороб, тому вона вистрілила з пістолета.

"Я зробила те, що зробила б будь-яка інша мати, щоб захистити своїх дітей, - розповіла агентству Associated Press Бонд Фергюсон, яка має п'ятеро дітей віком від 4 до 16 років. - Я вистрілила у неї, і вона просто стояла на місці, потім вистрілила ще раз, і вона відступила, і тоді вона впала".

Офіс шерифа округу Джаспер підтвердив у соціальних мережах, що власник будинку виявив одну з мавп на своїй ділянці в неділю вранці, але повідомив, що офіс не має подробиць. Як повідомили в офісі шерифа, мавпу забрав Департамент дикої природи, рибальства та парків штату Міссісіпі.

Перед тим, як Бонд Фергюсон вийшла з дому, вона зателефонувала до поліції та отримала наказ стежити за мавпою. Але вона боялася, що якщо мавпа втече, вона може напасти на дітей в іншому будинку.

"Якби вона напала на чиюсь дитину, і я могла б це зупинити, це було б для мене дуже важко, - сказала Бонд Фергюсон, 35-річна професійний кухар. - Це досить страшно та небезпечно, що вони бігають довкола, а у людей у ​​дворах граються діти".

Доповнення

Макаки-резуси перебували у Національному центрі біомедичних досліджень Тулейнського університету у Новому Орлеані у штаті Луїзіана в США, який, за даними університету, регулярно надає приматів науково-дослідним організаціям. У заяві минулого тижня Тулейнський університет заявив, що мавпи не належать університету і не перевозяться ним.

Вантажівка з мавпами перекинулася у вівторок на міжштатній автомагістралі I-59 на північ від Гейдельберга. За даними Тулейнського університету, з 21 мавпи, що перебували у вантажівці, 13 було знайдено на місці події та відправлено до пункту призначення минулого тижня. Ще п'ятьох було вбито під час пошуку, а троє залишалися на волі до неділі.

Вантажівка з агресивними мавпами перекинулася в США: поліція попередила жителів про небезпеку29.10.25, 16:54 • 2494 перегляди

Шериф округу Джаспер Ренді Джонсон заявив, що, за словами влади Тулейна, мавпи не заразні, попри початкові повідомлення пасажирів вантажівки, які попереджали про небезпеку та перенесення різних захворювань. Тим не менш, Джонсон заявив, що мавп все одно необхідно "нейтралізувати" через їхній агресивний характер.

Нещодавно мавпи пройшли обстеження, яке підтвердило відсутність патогенів, йдеться у заяві Тулейнського університету у середу.

Доповнення

Інцидент стався приблизно через рік після того, як 43 макаки-резуси втекли з комплексу в Південній Кароліні, де їх розводять для медичних досліджень, бо співробітник не закрив вольєр повністю. Співробітники комплексу Alpha Genesis в Ємассі у штаті Південна Кароліна встановили пастки для їх упіймання.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Тварини
Дорожньо-транспортна пригода
Луїзіана
Ассошіейтед Прес
Південна Кароліна
Сполучені Штати Америки