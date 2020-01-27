В США пять человек подхватили китайский коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Новый коронавирус 2019-nCoV был зарегистрирован в США в пяти туристов из Уханя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC).
Отмечается, что CDC внимательно следит за вспышкой респираторных заболеваний, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV, который был впервые обнаружен в городе Ухань, провинция Хубэй, что в Китае и который продолжает распространяться.
"Сообщается также, что инфекция 2019-nCoV распространяется за рубежом, включая США, где 5 случаев заболевания у туристов из Уханя было подтверждено в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) по состоянию на 26 января 2020 года" - говорится в сообщении.
Указано, что в США пока не обнаружили распространение вируса от человека к человеку, но медики не исключают, что это произойдет.
Кроме того, передача вируса от человека человеку может происходить непрерывно.
"Хотя CDC считает это очень серьезной угрозой для здоровья населения, основываясь на текущей информации, сейчас риск для здоровья от 2019-NCoV для американского сообщества считается низким", - указано в сообщении.
Напомним, в Австралии подтверждено пять случаев заболевания на смертельный коронавирус.