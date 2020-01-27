В Австралії підтверджено п’ять випадків захворювання на смертельний коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Австралії підтвердили п’ятий випадок захворювання на китайський коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Австралія підтвердила у понеділок свій п'ятий випадок нового коронавірусу, а чиновники охорони здоров'я заявили, що йдеться про 21-річну жінку, яка була в останньому рейсі з китайського міста Ухань до Сіднею до того, як Китай наклав заборону на подорожі", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що жінка прилетіла прямим рейсом з Уханю, а симптоми в неї виникли за 24 години після прибуття. Вона одразу звернулась до центру надання екстреної допомоги, після чого її ізолювали. У жінки було декілька контактів з іншими людьми.
Вказано, що попередні чотири випадки хвороби підтвердили в суботу – один у Мельбурні та три в Сіднеї. Через обсяги туризму між Китаєм та Австралією – медики прогнозують більшу кількість хворих.
"В понеділок австралійські чиновники заявили, що працюють з китайською владою над тим, щоб евакуювати близько 100 австралійських дітей та молодих людей з Уханю", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що австралійська влада підтримує їх, а також намагаються повернути в Австралію. Разом з тим, кількість австралійців в Ухані та провінції Хубей невідома, оскільки в Китаї є значна кількість осіб з подвійним громадянством, що можуть не подорожувати за австралійськими паспортами.
Нагадаємо, що кількість хворих на китайський коронавірус вже становить 2744 осіб, 80 людей померло.