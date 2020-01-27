В Австралии подтверждено пять случаев заболевания на смертельный коронавирус

"Австралия подтвердила в понедельник свой пятый случай нового коронавируса, а чиновники здравоохранения заявили, что речь идет о 21-летней женщине, которая была в последнем рейсе из китайского города Ухань в Сидней до того, как Китай наложил запрет на путешествия", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что женщина прилетела прямым рейсом из Уханя, а симптомы у нее возникли через 24 часа после прибытия. Она сразу обратилась в центр оказания экстренной помощи, после чего ее изолировали. У женщины было несколько контактов с другими людьми.

Указано, что предыдущие четыре случая болезни подтвердили в субботу - один в Мельбурне и три в Сиднее. Через объемы туризма между Китаем и Австралией - медики прогнозируют большее количество больных.

"В понедельник австралийские чиновники заявили, что работают с китайскими властями о том, чтобы эвакуировать около 100 австралийских детей и молодых людей с Уханя", - указано в сообщении.

Отмечается, что австралийские власти поддерживают их, а также пытаются вернуть в Австралию. Вместе с тем, количество австралийцев в Ухане и провинции Хубэй неизвестна, поскольку в Китае есть множество лиц с двойным гражданством, которые могут не путешествовать по австралийским паспортам.

Напомним, что количество больных на китайский коронавирус уже составляет 2744 человек, 80 человек умерли.