У США п’ятеро людей підхопило китайський коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Новий коронавірус 2019-nCoV був зареєстрований в США у п’ятьох туристів із Уханю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр контролю і профілактики захворювань США (CDC).
Зазначається, що CDC уважно стежить за спалахом респіраторних захворювань, спричиненим новим коронавірусом 2019-nCoV, який був вперше виявлений у місті Ухань, провінція Хубей, що в Китаї і який продовжує поширюватися.
"Повідомляється також, що інфекція 2019-nCoV поширюється за кордоном, включаючи США, де 5 випадків захворювання у туристів з Уханю було підтверджено у чотирьох штатах (Арізона, Каліфорнія, Іллінойс, Вашингтон) станом на 26 січня 2020 року" - йдеться у повідомленні.
Вказано, що в США поки не виявили поширення вірусу від людини до людини, але медики не виключають, що це відбудеться.
Окрім того, передача вірусу від людини людині може відбуватись безперервно.
"Хоча CDC вважає це дуже серйозною загрозою для здоров’я населення, ґрунтуючись на поточній інформації, зараз ризик для здоров’я від 2019-NCoV для загальної американської спільноти вважається низьким", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Австралії підтверджено п’ять випадків захворювання на смертельний коронавірус.