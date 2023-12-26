В США продают дом из культового рождественского фильма "Один дома 2"

Пятиэтажный таунхаус на Манхэттене, в котором снимался культовый новогодний фильм "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", выставлен на продажу за 6,7 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на The New York post, передает УНН.

Детали

Дом в Верхнем Вест-Сайде с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами на 51 West 95th St. был выставлен на продажу еще девять месяцев назад - даже после того, как продавцы снизили цену с 7,6 миллиона долларов в апреле, а затем еще раз в июле.

Нынешний владелец приобрел его в 2009 году за 4,7 миллиона долларов.

Как сообщил агент по листингу и президент компании Vandenberg, которая является экспертом по таунхаусам, Декстер Герьери, пятиэтажный таунхаус 19-го века пережил всплеск показов за последние пару недель, поскольку процентные ставки стабилизировались.

Дополнение

В дополнение к частному саду, солнечной террасе и винному погребу с климат-контролем, в отеле есть эркеры, красивая лепнина и высокие потолки.

Дом был представлен в рождественском блокбастере 1992 года "Один дома 2". И семья, которая сейчас там живет, до сих пор получает письма от детей, которые говорят о "Один дома" во время Рождества.

Напомним,

В США на аукцион Barrett-Jackson выставили Mercedes-Benz Unimog 1977 года, который ранее принадлежал кинозвезде и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.

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