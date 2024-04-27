В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд

Пентагон договорился с частной аэрокосмической компанией Sierra Nevada Corp о разработке нового "самолета Судного дня", который получил такое название за способность пережить ядерную войну. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Работы над проектом борта Survivable Airborne Operations Center (SAOC) будут проходить в трех штатах - Колорадо, Неваде и Огайо. По прогнозам, процесс завершится через 12 лет - в 2036 году.

"Чтобы удовлетворить оперативные требования, система вооружения будет состоять из коммерческого реактивного самолета, усиленного и модифицированного для удовлетворения военных требований", - пишет издание.

Дополнение

На сегодня "самолетом Судного дня" в США считается Boeing E-4 Nightwatch. Таких бортов в запасе у США есть четыре. Каждый из них способен находиться в полете до семи дней, но если его будут дозаправлять в небе.

Борт защищен от поражающих факторов ядерного взрыва. В самолете есть комнаты для конференций и новейшее коммуникационное оборудование.

США перебросили в Европу "самолет судного дня"