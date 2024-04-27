В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-soedinennikh-shtatov-amerikiВоенно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
boingБоинг
pentagonПентагон
reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  104861 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  101649 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  144021 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  141790 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138592 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124570 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  88700 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82672 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153682 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168171 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Новости по теме
В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд

В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд

  •  5924 просмотра
В Киевской области работали силы ПВО

В Киевской области работали силы ПВО

  •  8142 просмотра
На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами

На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами

  •  10594 просмотра
Кличко заявил о завершающем этапе работ на мосту-волне на Оболони

Кличко заявил о завершающем этапе работ на мосту-волне на Оболони

  •  11947 просмотра
россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами, двое раненых

россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами, двое раненых

  •  13767 просмотра
Ночной удар по энергетике: в Минэнерго раскрыли подробности

Ночной удар по энергетике: в Минэнерго раскрыли подробности

  •  15684 просмотра
На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА

На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА

  •  14814 просмотра
Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб

Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб

  •  13902 просмотра
Солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7 - Зеленский

Солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7 - Зеленский

  •  18807 просмотра
Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ

Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ

  •  18314 просмотра

Популярные

Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

  •  24693 просмотра
Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

  •  23605 просмотра
Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70

Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70

  •  86169 просмотра
Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города

Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города

  •  89327 просмотра
Российский FPV-дрон попал в грузовик на Харьковщине, ранен водитель

Российский FPV-дрон попал в грузовик на Харьковщине, ранен водитель

  •  84846 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  180301 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  181844 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  214636 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  234685 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  373462 просмотра

В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд

Пентагон выделил 13 миллиардов долларов на разработку нового "самолета судного дня" под названием Survivable Airborne Operations Center (SAOC) с компанией Sierra Nevada Corp, способного пережить ядерную войну и заменить нынешний самолет Boeing E-4 Nightwatch.

Война •   •  5924 просмотра
В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд

В Киевской области работали силы ПВО

Силы противовоздушной обороны работали в Киевской области во время воздушной тревоги, выявляя и реагируя на вражеские БПЛА, но впоследствии тревога была отменена.

Война •   •  8142 просмотра
В Киевской области работали силы ПВО

На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами

Российские оккупанты планируют с 1 сентября 2024 года заставить детей на оккупированных украинских территориях посещать курсы управления беспилотниками, которые преподают российские военнослужащие, нарушая международное право и гуманитарные принципы.

Война •   •  10594 просмотра
На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами

Кличко заявил о завершающем этапе работ на мосту-волне на Оболони

Киевский городской голова Виталий Кличко объявил о завершении работ на Оболонском волновом мосту и превращении Оболонского острова в новую рекреационную зону с пешеходным мостом, паркингом и спортивными площадками.

Анонсы •   •  11947 просмотра
Кличко заявил о завершающем этапе работ на мосту-волне на Оболони

россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами, двое раненых

Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников, ранив трех женщин в возрасте 40, 88 и 59 лет, а также повредив здания и инфраструктуру.

Общество •   •  13767 просмотра
россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами, двое раненых

Ночной удар по энергетике: в Минэнерго раскрыли подробности

Российские оккупанты ночью атаковали объекты энергетической и газовой инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, ранив энергетика и нанеся ущерб объектам энергетики, но энергосистема Украины остается стабильной благодаря собственной генерации и импорту.

Общество •   •  15684 просмотра
Ночной удар по энергетике: в Минэнерго раскрыли подробности

На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре российских беспилотника, в том числе один ударный и три разведывательных, в Одесской и Херсонской областях.

Война •   •  14814 просмотра
На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА

Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб

В Житомирской области 23-летний учитель нанес ножевые ранения двум бывшим ученикам, убив одного и тяжело ранив другого, после того, как конфликт из-за девушки перерос в драку.

Криминал и ЧП •   •  13902 просмотра
Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб

Солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7 - Зеленский

Президент Зеленский призвал лидеров к круглосуточной солидарности против российского террора, чтобы террористы потерпели поражение. Украина готовится к новой коммуникации с партнерами, чтобы укрепить свои позиции и убедить москву, что война ничего им не даст.

Война •   •  18807 просмотра
Солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7 - Зеленский

Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ

Кубинские наемники, которые воюют на стороне россии на Покровском направлении, убили своего российского командира из-за постоянных унижений, избиений и задержки заработной платы.

Война •   •  18314 просмотра
Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ