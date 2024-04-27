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У США з'явиться новий літак Судного дня за $13 млрд

У США з'явиться новий літак Судного дня за $13 млрд

Київ • УНН

 • 37942 перегляди

Пентагон виділив 13 мільярдів доларів на розробку нового "літака судного дня" під назвою Survivable Airborne Operations Center (SAOC) з компанією Sierra Nevada Corp, здатного пережити ядерну війну і замінити нинішній літак Boeing E-4 Nightwatch.

Пентагон домовився з приватною аерокосмічною компанією Sierra Nevada Corp про розроблення нового "літака Судного дня", який отримав таку назву за здатність пережити ядерну війну. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Роботи над проєктом борту Survivable Airborne Operations Center (SAOC) відбуватимуть в трьох штатах - Колорадо, Неваді та Огайо. За прогнозами, процес завершиться за 12 років - у 2036 році.

"Щоб задовольнити оперативні вимоги, система озброєння складатиметься із комерційного реактивного літака, посиленого та модифікованого для задоволення військових вимог", - пише видання.

Доповнення

На сьогодні "літаком Судного дня" у США вважається Boeing E-4 Nightwatch. Таких бортів в запасі у США є чотири. Кожен з них здатен знаходитись в польоті до семи днів, але якщо його дозаправлятимуть у небі.

Борт захищений від вражаючих факторів ядерного вибуху. У літаку є кімнати для конференцій та новітнє комунікаційне обладнання.

США перекинули в Європу "літак судного дня"01.03.23, 09:13 • 1335018 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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