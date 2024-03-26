В США после аварии судна обвалился мост, в воде ищут по меньшей мере семь человек

Часть моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США обрушилась после того, как рано утром во вторник в него врезалась большая лодка, и несколько транспортных средств упали в воду. Власти пытались спасти как минимум семь человек, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Согласно видео, опубликованному на X, большое судно врезалось в мост, вспыхнуло, а затем затонуло, в результате чего несколько транспортных средств упали в реку Патапско.

"Все полосы движения были закрыты в обоих направлениях из-за инцидента на мосту I-695 Key Bridge. Движение транспорта перекрыто", - сообщило транспортное управление Мэриленда в X.

Власти города и округа сообщили, что сотрудники службы экстренной помощи уже отреагировали и продолжаются спасательные работы.

Спасатели искали по меньшей мере семь человек, которые, вероятно, находятся в воде, сообщил агентству Associated Press Кевин Картрайт, директор по связям с общественностью пожарной службы Балтимора, около 3 часов ночи по местному времени.

Он сказал, что около 1:30 ночи по местному времени получили звонки в службу 911 с сообщением о том, что судно, направлявшееся из Балтимора, врезалось в колонну на мосту, в результате чего она обрушилась. В это время на мосту было несколько транспортных средств, в том числе одно размером с тягач с прицепом.

"Наша цель сейчас - попытаться спасти этих людей", - сказал Картрайт.

Он добавил, что еще слишком рано говорить о том, сколько людей пострадало, но назвал обрушение "развивающимся событием с массовыми жертвами".

Картрайт сказал, что, судя по всему, "с моста свисают какие-то грузы или держатели", что создает опасные и нестабильные условия, и в результате аварийно-спасательные службы действуют осторожно.

"Это чрезвычайная ситуация", - сказал он.

Дополнение

Мост Фрэнсиса Скотта Ки открылся в 1977 году.