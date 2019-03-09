В США умер культовый актер 80-х
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter, передает УНН.
По данным издания, Винсент умер еще 10 февраля, однако известно о его смерти стало только сейчас. Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца. Много лет Винсент боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, указывает журнал.
Карьера актера пошла на спад в 1996 году, когда он попал в дорожную аварию, в результате которой сломал шею и повредил голосовые связки.
Наибольшую популярность Ян-Майкл Винсент получил в 70-80-е годы прошлого века, когда он сыграл в таких фильмах, как "Механик" (The Mechanic, 1972), "Бастер и Билли" (Buster and Billie, 1974) и сериале " воздушный волк "(Airwolf, 1984).
Как сообщал УНН, на 52-гому году жизни умерла звезда культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210", исполнитель роли Дилана Люк Перри.