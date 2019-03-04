Помер зірковий актор із серіалу "Беверлі-Хілз"

За даними видання, Люк помер сьогодні вранці в лікарні Св. Йосифа в Бербанку, де лікарі намагались врятувати його від наслідків інсульту. Останні миті життя актор провів у колі дітей, нареченої Венді Медісон Бауер, колишньої дружини Мінні Шарп, матері Енн Беннетт, батька Стіва Беннета, брата Тома Перрі, сестри Емі Кодер та інших близьких родичів та друзів.

Він був доставлений в лікарню в минулу середу вранці.

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Як нагадали у виданні, Люк зробив акторську кар'єру на телебаченні і в кіно. Після ролі Ділана в культовому серіалі його кар'єра стрімко пішла вгору. Нещодавно він зголосився на головну роль тата в хітовому американському підлітковому серіалі "Рівердейл".

Нагадаємо, 22 лютого на 72-му році життя помер американський комедіант, шоумен і актор Вінсент Франк Велла, який знімався в низці культових кіно й телесеріалів.