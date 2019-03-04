Помер вокаліст The Prodigy

Музикант був знайдений мертвим вранці у понеділок, 4 березня, у своєму будинку в Ессексі.

Поліція працювала на місці події цього ранку. Його смерть не вважається підозрілою.

"Ми були присутні, і, на жаль, 49-річний чоловік був оголошений мертвим на місці події. Його найближчі родичі були проінформовані", - повідомив представник поліції Ессекса.

Нагадаємо, 19 лютого модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя.